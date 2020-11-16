"Укртрансбезопасность" начислила за неделю 2,5 миллиона штрафов за перегруз

Инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией в течение 9-15 ноября 2020 года проверили почти 16 тыс. транспортных средств, составив 258 актов нарушения габаритно-весовых параметров, и начислили почти 2,5 млн грн платы за перегруз.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

По словам министра Владислава Криклия, в настоящее время на завершающей стадии находится внедрение системы Weigh Control System, которая обеспечит автоматический сбор данных с WiM, портов и стационарных ГВК, фотофиксацию отказа и распределение поступлений от штрафов.

Лидерами среди регионов, где начислено больше всего платы за проезд по результатам прошлой недели, стали Одесская, Запорожская и Николаевская области.

Вместе с тем в течение 9-15 ноября по сравнению с предыдущей неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) повысились в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Среди топ-5 нарушителей за прошлую неделю:

авто DAF (перевозчик – Дема В.С.), следовавшее по автодороге Н-03 с перегрузом 36,25% и общим весом 54,5 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд – 1 714,9 евро;

авто Scania (перевозчик – Белобрагин Е.В.), следовавшее по автодороге Н-15 с перегрузом 33,6% и общим весом 53,4 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд – 1500,7 евро;

авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО "СПМК-17"), следовавшее по автодороге М-05 с перегрузом на 31,5% и общим весом 52,6 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд – 858,2 евро;

авто MAN (перевозчик – Дорошенко Ю.П.), следовавшее по автодороге М-05 с перегрузом на 35,63% и общим весом 52,2 тонн при норме 44 тонны. Начислена плата за проезд – 725,5 евро;

авто Scania (перевозчик – СФГ "АРТУР"), следовавшее по автодороге М-05 с перегрузом на 24% и общим весом 49,32 тонн при норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – 128,4 евро.

Как сообщалось, инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией за январь-октябрь 2020 года проверили более 590 тыс. транспортных средств, составили около 12 тыс. актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислили почти 111 млн грн платы за перегруз.