На закупку тестов для всего населения Украины нужно 7 миллиардов, – Минздрав

Для закупки тестов на коронавирус для тестирования всего населения Украины по примеру Словакии необходимо потратить 7 млрд грн.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українські новини.

"В масштабе Украины с почти 40 миллионным населением такое популяционное скрининговое тестирование возможно лишь при значительном привлечении ресурсов и более широких временных рамках. Только на закупку тестов в таком случае нужно будет потратить около 7 млрд гривен однократно", – сказал Ляшко.

Он отметил, что о целесообразности внедрения стратегии тестирования по примеру Словакии, нужно полноценно взвешивать все сильные и слабые стороны.

"31 октября - 1 ноября около половины населения Словакии было протестировано на SARS-CoV-2 – 2,58 млн человек. Это первая попытка в Европе осуществить такое широкомасштабное быстрое тестирование на популяционном уровне. Из протестированных, 25 850 получили положительный результат – это около 1% от всех протестированных. Люди, которые получили положительный результат были отправлены на самоизоляцию", – отметил Ляшко.

Замминистра добавил, что для проведения тестирования были привлечены более 40 тысяч медицинских работников и вспомогательных команд в составе полиции, армии, административного персонала и волонтеров, которые работали почти 5 тыс. мест тестирования. К процессу организации и проведения тестирования также были привлечены медицинские работники из Австрии и Венгрии.

Как сообщалось, по данным Минфина, за последние две недели из Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 4,9 млрд грн, в том числе расходы на ремонт и строительство дорог составили 3,9 млрд грн. В целом из Фонда в объеме 66 млрд грн израсходовано 39 млрд грн, в том числе на ремонт дорог использовано 20,22 млрд грн.

Напомним, Кабмин распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 еще в конце июля.

Из него 35 млрд грн Кабмин направил на ремонт автомобильных дорог. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

На прошлой неделе президент Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак получили положительный тест на COVID-19, после чего переехали под надзор врачей в специально оборудованные палаты в элитной больнице "Феофания", хотя еще весной президент обещал, что VIP-палат для него в Украине не будет.