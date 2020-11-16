Крупнейший порт Украины установил новый рекорд перевалки грузов

По оперативной информации, портовые операторы морского порта "Южный" с начала 2020 года и по состоянию на вечер 14 ноября обработали рекордный объем грузов – 53,88 млн тонн, превысив грузооборот по итогам всего 2019 года (53,86 млн тонн).

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Морской порт "Южный" является лидером по грузообороту среди всех морпортов Украины. За десять месяцев с начала года – с января по октябрь – портовые операторы морского порта "Южный" обработали 51,56 млн тонн грузов. Этот показатель превысил аналогичный 2019 на 17,6%.

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ГП "Морской торговый порт "Южный" работает в акватории морпорта "Южный" и специализируется на перевалке навалочных, генеральных и тарно-штучных грузов, перевозимых морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Оперирует пятью глубоководными причалами, два из которых обрабатывают суда Capesize, загружая их до полной грузовместимости.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

Морской порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.