В Украине выросли размеры прожиточного минимума и минимальной пенсии (обновлено)

Согласно закону о госбюджете на 2020 год в Украине с 1 декабря прожиточный минимум на одного человека увеличивается до 2 189 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, сообщает БизнесЦензор.

В связи с повышением прожиточного минимума, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 до 1 769 гривен. Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74 гривен. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%.

Согласно государственному бюджету на 2020 год прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года составляет 2 027 гривен, с 1 июля – 2 118 гривен, с 1 декабря – 2 189 гривен.

В бюджете на 2020 год предусмотрено, что Кабинет министров намерен осуществить решительные шаги по сближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4 251 грн с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения.

Прожиточный минимум в соответствии с законом "О государственных социальных стандартах и государственных гарантиях" является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий.

Реальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4,2-4,3 тыс. грн, заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

Также, как сообщает Фонд социального страхования, в Украине выросла сумма связанных с прожиточным минимумом единовременных пособий, финансируемых Фондом социального страхования для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

Так, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 декабря этого года, размер помощи составит:

пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% утраты трудоспособности) - 38,59 тыс. грн;

семье в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) - 227 тыс. грн;

иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) - 45,4 тыс. грн.

Ранее эти выплаты составляли 37 349 грн, 219 700 грн и 43 940 грн соответственно.