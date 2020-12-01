Польша выдала Украине 2,5 тысячи разрешений на автоперевозки

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте получила первые 2,5 тыс. дополнительных польских разрешений из ранее анонсированных 5 тыс.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Первые 2500 дополнительных польских разрешений из 5000 уже поступили в Укртрансбезопасность", - сообщил Криклий.

"Их бронирование будет осуществляться через электронный транспортный портал. "Укртрансбезопасность" осуществит ввод разрешений в электронную систему, когда все бланки будут доставлены на пункты выдачи разрешений (ПВР)", - добавил он.

Он сообщил, что всего доступны к распределению 1,5 тыс. универсальных разрешений и 1 тыс. транзитных.

Ранее Украина и Польша на заседании украинско-польской смешанной комиссии по вопросам международных автоперевозок договорились выделить 5 тыс. дополнительных разрешений для украинских перевозчиков на 2020 год.