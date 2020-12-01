"Укрзализныця" увеличила грузоперевозки в ноябре на 7%

АО "Укрзализныця" за 29 суток ноября увеличила объемы перевозки грузов железными дорогами Украины во всех сообщениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% до 27 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Во внутреннем сообщении объемы перевозки грузов составили 13 млн тонн, что на 21% больше, чем в ноябре 2019 года.

Среднесуточная погрузка в ноябре составила 788,5 тыс. тонн, что почти на 8% больше, чем в ноябре 2019 года. В среднем в сутки на ж/д нагружали 12,1 тыс. вагонов, что почти на 7% больше прошлогоднего показателя.

За 29 суток ноября 2020 года УЗ ускорила оборот грузового вагона на 32,7% - до 7,76 суток. Среднесуточная участковая скорость грузового поезда увеличилась более чем на 5% и составила 35,3 км/ч.

"Укрзализныця" за 29 суток ноября также улучшила эксплуатационные показатели локомотивного парка: на 5,1% - до 451 км увеличился показатель среднесуточного пробега локомотива, а среднесуточная производительность локомотива улучшилась на 4,3% к прошлому году - до 1201 тыс. ткм брутто.

В компании отметили, что таких показателей удалось достичь, в первую очередь, благодаря увеличению плеча обслуживания, улучшению диспетчеризации, ликвидации дефицита локомотивов и прозрачным условиям игры на рынке перевозок.