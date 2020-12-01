Рада отправила на доработку законопроект Зеленского об "инвестнянях"

Верховная Рада отказалась поддержать во втором чтении и отправила на доработку законопроект №3760 о господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями (так называемый законопроект об инвестнянях), который предполагает, в частности, освобождение таких проектов от уплаты отдельных налогов.

Законопроект поддержали 44 народных депутата при необходимых 226 голосах, после чего за предложение отправить проект документа на повторное второе чтение проголосовали 245 нардепов, передает Интерфакс-Украина.

Согласно материалам к законопроекту на парламентском сайте, в редакции законопроекта ко второму чтению эквивалент суммы "значительных инвестиций" снижен с 30 млн евро до 20 млн евро. Также ко второму чтению комитет предложил расширить перечень сфер для проектов, которые могут претендовать на такую господдержку.

Эти поправки и другие вызвали обсуждение Рады. Ряд поправок, одобренных комитетом, народные депутаты поставили на подтверждение, и они не набрали нужного количества голосов.

"Учитывая, что поставленные на подтверждение правки не были поддержаны нашими некоторыми коллегами, это разбалансировало закон", - сказал глава комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, выступая с трибуны парламента.

В редакции законопроекта ко второму чтению указано, что инвестиционный проект со значительными инвестициями должен реализовываться в сферах: перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков), добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа), обращения с отходами, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, здравоохранения, искусства, культуры, спорта, туризма и курортно-рекреационной сфере.

Законопроект указывает, что на господдержку могут рассчитывать проекты, которые создают не менее 80 рабочих мест с зарплатой на 15% выше средней зарплаты в регионе.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении внесенный президентом Владимиром Зеленским проект закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" 21 июля 2020 года.

Напомним, в феврале на Экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленскийанонсировал ряд мер, призванных привлечь иностранных инвесторов. В частности, пятилетние налоговые каникулы для компаний, которые приобретут объекты приватизации на сумму от $10 млн.

Для компаний, вложивших более $100 млн, власти обещают персональную "инвестиционную няню" от правительства и прямые инвестиционные договоры с государством, основанные на английском праве. Также планируется создать в Украине международный арбитраж.