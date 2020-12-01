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Новини
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ЕС не видит прогресса в расследовании вывода миллиардов из "Приватбанка"

ЕС не видит прогресса в расследовании вывода миллиардов из

Европейский союз отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в масштабных мошеннических действиях в "Приватбанке" до национализации, которые привели к нанесению банку по меньшей мере $5,5 млрд убытков.

Об этом говорится в ежегодном отчете ЕС о реализации ассоциации в Украине.

"Судебные дела, связанные с "Приватбанком", продолжаются в украинских и зарубежных судах, что может иметь серьезные финансовые последствия для государства. Между тем, в уголовном преследовании, направленном на привлечение виновных к ответственности, не было большого прогресса", – говорится в тексте отчета.

В отчете ЕС также отметил принятое Верховным судом решение "в пользу банка и украинского государства" о подтверждении законности процедуры bail-in в отношении средств семьи Суркисов, однако подчеркнул, что ряд судебных слушаний в отношении исков, вытекающих из процедуры "bail-in", примененной во время национализации, и других проблем, связанных с текущим правовым статусом банка, еще не завершен.

Как сообщалось, в апреле экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов блокирует проведение ключевой экспертизы в одном из дел Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по "Приватбанку". 

Напомним, результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.

При этом Kroll обнаружила четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

В декабре 2017 года Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Через Высокий суд Лондона "Приватбанк" планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более $2,5 млрд.

Напомним, 21 декабря 2016 года "Приватбанк", который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.

Автор: 

Джерело:  Еврокомиссия
шахрайство (314) націоналізація (178) розслідування (231) Євросоюз (5094) Приватбанк (1781)


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Топ коментарі
+11
Не можуть "слуги народу" зобидити свого господаря Беню, якому вони вірно служать. Навіть якщо він вкрав парочку другу мільярдів, значить "вміє крутитися", а хто не краде, той дурень і невдаха!
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01.12.2020 16:29
+7
А зачем-же Беня поставил этого ЗЕбанутого шута? Чтобы клоун вернул ему Приват и бабло, которое вложило в банк государство.
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01.12.2020 17:27
+7
Не знаю как там было с главным зданием, но в Приватбанке при этом жиде существовала практика когда все отделения банка арендовали помещения у фирмы, владелцем который бал все тот же жид. Причем стоимость аренды была в разы завышена. Оцените красоту игры как он на одном и том же дважды всех имел.
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01.12.2020 18:32
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Не можуть "слуги народу" зобидити свого господаря Беню, якому вони вірно служать. Навіть якщо він вкрав парочку другу мільярдів, значить "вміє крутитися", а хто не краде, той дурень і невдаха!
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01.12.2020 16:29 Відповісти
десятків. парочку-другу
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01.12.2020 17:22 Відповісти
Они называют нас гоями.
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01.12.2020 17:29 Відповісти
Не, вы шьо, в самом деле? Как можно благодетеля обидеть?
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01.12.2020 16:46 Відповісти
кормящую десницу не кусают
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01.12.2020 17:23 Відповісти
Всё ордин к одному....
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01.12.2020 17:23 Відповісти
А зачем-же Беня поставил этого ЗЕбанутого шута? Чтобы клоун вернул ему Приват и бабло, которое вложило в банк государство.
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01.12.2020 17:27 Відповісти
Как не видят прогресса? Коломойскому главное здание привата суд возвращает
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01.12.2020 18:16 Відповісти
Не знаю как там было с главным зданием, но в Приватбанке при этом жиде существовала практика когда все отделения банка арендовали помещения у фирмы, владелцем который бал все тот же жид. Причем стоимость аренды была в разы завышена. Оцените красоту игры как он на одном и том же дважды всех имел.
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01.12.2020 18:32 Відповісти
"Слабый прогрес"? Это европейцы очень дипломатично называют то, что можно назвать одним словом "регрес".
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01.12.2020 18:27 Відповісти
Який регрес? Каломойський контролює державні Центренерго, Укранафта і качає звідти гроші не криючись. При Пороху він навіть боявся з'явитися в Україні. Поки буде Зеля, Бєня буде тільки прогресувати в грабунку України
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01.12.2020 19:59 Відповісти
Да ладно? А не припороху бабло вивів? Запарили ви своїм шоклядним пЄцьо. Не роби з нього ікону. Не можна служити сатані та Богу одночасно.
При твому пЄцьові кількість сатанинських ігрових кубел зросла в декілька разів. Навіть при ригоаналах такого не творили.
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01.12.2020 22:03 Відповісти
Бабло виводилося з Привату 10 років. Про це є висновки аудиторської компанії Кролл. В 2016 Приват був націоналізований, більше 100 банків, що відмивали кошти і качали їх за кордон, закрито. Реформа банківського сектора одна із успішних. При Пороху Каломойський сидів за кордоном і боявся наткнутися в Україну. Слідство по Каломойському при Зелі заглохло і блокується СБУ. Ікону я ні з кого не роблю, дивлюся баланс добра і зла для країни. Що таке сатанинські ігрові кубла?
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02.12.2020 11:07 Відповісти
1. При свиночолому гроші з привату виводились уже СОТНЯМИ мілліонів баксів.
2. При свиночолому КАЛОмойша отримав рефінанс. Якщо держава ВИДАЄ рефінанс, то логічно, що ПЕРЕД цим вона має зробіти хоч бігло, але аудит. ВИВІД і ЦЬОГО рефінансу був саме при парашенці, який мав повноту влади.
3. сатаниські кубла, "богобоязненого парашенки" - це ті "гральні зали", а по факту "обители ЗЛА" в яких хворі люди програвали ВСЕ, включаючи телефони своїх власних дітей. Наш вальцман, звичайно забив болт на закон. Для нього краще було сатанинське бабло по факту,а по ящику так чудово хреститься та так гарно стоїть в церкві, що батюшка виглядає якось сіро на фоні "святого" пЄці. і не треба включати дурня.
4. беня був в Ізраілі, де його запросто видадуть США, а вже там беню чекають пара пожиттєвих. Тому то беня і утопав звідти.
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02.12.2020 15:07 Відповісти
Да ты что? И *****, руками кума, не во время работы Порошенка телеканалы скупил? Феерическая избирательность.
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02.12.2020 12:08 Відповісти
Может ли политический импотент Зеленский предпринять что -либо против Коломойского и К.? По определению,не может! Ему гораздо легче звонить Георгиевой и лгать ей ,что все хорошо!
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01.12.2020 18:35 Відповісти
Дурники повірили рупору Бєні Г+Г і вибрали деревяного буратіну папи Бєні
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01.12.2020 19:56 Відповісти
кто ж его посадит, он же зеленый в доску!
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01.12.2020 21:30 Відповісти
На всяк випадок виродок КАЛОмойша підсасує у підораші, куди в випадку шухера планує втікнути. Дивно дійсно ЧОМУ ця пархата потвора не сидить? Воно (виродок) вкрало ЧУЖІ гроші, СОТНІ тисяч підприємців ВЖЕ постраждали (3 тижні нервів через неможливість зняти СВОЇ гроші). Може жид щосб компенсував? та ні. Надіюсь ця пархата сволота здохне в тюрмі США разом з напарниками
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01.12.2020 22:01 Відповісти
Слідство блокується СБУ - немає експертизи. І не буде. Згадай нараду у Зелі в вересні 2019: Каломойський, Зеля, Гончарук, Богдан, Шефір. Тема : як допомогти Бєні і компенсувати йому втрату Приватбанку. Це повний п..ць. Після цього Центренерго Укрнафта стають збирковими. Пєціни зашквари після цього - дитячі забавки
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02.12.2020 11:14 Відповісти
а хіба там більшість грошей не на кіпр пішла?? а кіпр хіба не ЄС??? а може хай ЄС на себе тоді подивиться і побачить чому це немає прогресу??
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02.12.2020 02:03 Відповісти
А есть решение суда в Украине, что эти деньги криминальные?
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02.12.2020 09:00 Відповісти
нема і ніколи не буде, бо все виведено згідно жидо-фарисейського закону і як буква пише... не будуть же ж фарисеї самі себе судити!
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02.12.2020 14:20 Відповісти
Тогда какие претензии к ЕС?

Деньги не у них умыкнули.
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02.12.2020 14:32 Відповісти
Возможно, ЕС видит виллы Соловьева на озере Комо, например, или виноградники Медведева в Тоскане? Не? Порасследовать не желают?
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02.12.2020 12:07 Відповісти

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