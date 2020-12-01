ЕС не видит прогресса в расследовании вывода миллиардов из "Приватбанка"

Европейский союз отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в масштабных мошеннических действиях в "Приватбанке" до национализации, которые привели к нанесению банку по меньшей мере $5,5 млрд убытков.

Об этом говорится в ежегодном отчете ЕС о реализации ассоциации в Украине.

"Судебные дела, связанные с "Приватбанком", продолжаются в украинских и зарубежных судах, что может иметь серьезные финансовые последствия для государства. Между тем, в уголовном преследовании, направленном на привлечение виновных к ответственности, не было большого прогресса", – говорится в тексте отчета.

В отчете ЕС также отметил принятое Верховным судом решение "в пользу банка и украинского государства" о подтверждении законности процедуры bail-in в отношении средств семьи Суркисов, однако подчеркнул, что ряд судебных слушаний в отношении исков, вытекающих из процедуры "bail-in", примененной во время национализации, и других проблем, связанных с текущим правовым статусом банка, еще не завершен.

Как сообщалось, в апреле экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов блокирует проведение ключевой экспертизы в одном из дел Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по "Приватбанку".

Напомним, результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.

При этом Kroll обнаружила четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

В декабре 2017 года Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Через Высокий суд Лондона "Приватбанк" планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более $2,5 млрд.

Напомним, 21 декабря 2016 года "Приватбанк", который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.