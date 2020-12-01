ЕС не видит прогресса в расследовании вывода миллиардов из "Приватбанка"
Европейский союз отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в масштабных мошеннических действиях в "Приватбанке" до национализации, которые привели к нанесению банку по меньшей мере $5,5 млрд убытков.
Об этом говорится в ежегодном отчете ЕС о реализации ассоциации в Украине.
"Судебные дела, связанные с "Приватбанком", продолжаются в украинских и зарубежных судах, что может иметь серьезные финансовые последствия для государства. Между тем, в уголовном преследовании, направленном на привлечение виновных к ответственности, не было большого прогресса", – говорится в тексте отчета.
В отчете ЕС также отметил принятое Верховным судом решение "в пользу банка и украинского государства" о подтверждении законности процедуры bail-in в отношении средств семьи Суркисов, однако подчеркнул, что ряд судебных слушаний в отношении исков, вытекающих из процедуры "bail-in", примененной во время национализации, и других проблем, связанных с текущим правовым статусом банка, еще не завершен.
Как сообщалось, в апреле экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов блокирует проведение ключевой экспертизы в одном из дел Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по "Приватбанку".
Напомним, результаты независимого расследования компании Kroll подтвердили, что "Приватбанк" был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в размере $5,5 млрд.
При этом Kroll обнаружила четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.
В декабре 2017 года Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов бывших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Через Высокий суд Лондона "Приватбанк" планирует вернуть средства, сумма которых, вместе с процентами составляет более $2,5 млрд.
Напомним, 21 декабря 2016 года "Приватбанк", который контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, перешел в государственную собственность.
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При твому пЄцьові кількість сатанинських ігрових кубел зросла в декілька разів. Навіть при ригоаналах такого не творили.
2. При свиночолому КАЛОмойша отримав рефінанс. Якщо держава ВИДАЄ рефінанс, то логічно, що ПЕРЕД цим вона має зробіти хоч бігло, але аудит. ВИВІД і ЦЬОГО рефінансу був саме при парашенці, який мав повноту влади.
3. сатаниські кубла, "богобоязненого парашенки" - це ті "гральні зали", а по факту "обители ЗЛА" в яких хворі люди програвали ВСЕ, включаючи телефони своїх власних дітей. Наш вальцман, звичайно забив болт на закон. Для нього краще було сатанинське бабло по факту,а по ящику так чудово хреститься та так гарно стоїть в церкві, що батюшка виглядає якось сіро на фоні "святого" пЄці. і не треба включати дурня.
4. беня був в Ізраілі, де його запросто видадуть США, а вже там беню чекають пара пожиттєвих. Тому то беня і утопав звідти.
Деньги не у них умыкнули.