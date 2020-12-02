Украина один день была нетто-экспортером газа

1 декабря Украина была нетто-экспортером природного газа, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Украина была один день нетто-экспортером газа (транзит не рассматриваю): было ввезено 4,57 млн кубометров газа (3,28 из Венгрии и 1,29 из Словакии), а вывезено было 5,4 млн кубометров (3,8 в Венгрию и 1,6 м3 в Польшу)", - написал Макогон в Facebook.

По словам Макогона, газ был для разных целей и собственников.

"Есть и импорт, и ввоз на таможенный склад, и вывоз с таможенного склада. Трейдеры отслеживают динамику на смежных рынках и транспортируют газ туда, где газ в данный момент дороже. Это нормальное рыночное поведение, которое позволяет сформировать справедливую рыночную цену на газ не только в Украине, но и в соседних странах. Постепенно движемся к созданию регионального восточноевропейского газового хаба", - заявил он.

Как сообщал БизнесЦензор, Украина в октябре 2020 года впервые в истории осуществила ре-экспорт природного газа в объеме 15 млн куб. м в страны ЕС. Ранее были только транзит и импорт.