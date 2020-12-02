Цены на нефть опустились до $47 за баррель

Котировки нефти продолжают снижаться в среду на данных Американского института нефти (API) о росте запасов энергоносителей в США. Трейдеры продолжают следить за переговорами стран ОПЕК+, которые изначально были запланированы на вторник, но перенесены на четверг.

Утром февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,35 (0,74%), до $47,07 за баррель. За вторник Brent подешевела на $0,46 (1%), до $47,42 за баррель, сообщает Интерфакс.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,38 (0,85%), до $44,17 за баррель. За предыдущую сессию цена контракта снизилась на $0,79 (1,7%), до $44,55 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,15 млн баррелей. Доклад API также указал рост запасов бензина и дизельного топлива.

Нефтедобывающие страны продолжили консультации по телефону во вторник, сообщает Bloomberg.

Ранее министры стран ОПЕК договорились, что нужно продлить текущие ограничения по нефтедобыче в 7,7 млн баррелей в сутки на первый квартал 2021 года, собираясь одобрить этот вариант с участниками стран ОПЕК+ во вторник. Однако внезапно заседание было перенесено на 3 декабря в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

"Отсутствие быстрого прогресса в переговорах ОПЕК+ подрывает доверие инвесторов, поскольку считалось, что переговоры на этой неделе будут просто формальностью, и продление действующих ограничений неизбежно, - заявил MarketWatch финдиректор Velandera Energy Маниш Радж - Тот факт, что им понадобились дополнительные переговоры, подчеркивает хрупкость альянса, и это, соответственно, оказывает давление на стоимость нефти".