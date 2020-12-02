Сервис сообщений Slack продают за $28 миллиардов

Американская Salesforce.com Inc., поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, покупает разработчика сервиса обмена сообщениями Slack Technologies Inc.

Сделка объемом $27,7 млрд будет оплачена денежными средствами и акциями компании, сообщает Интерфакс-Украина.

В результате слияния Salesforce и Slack будет создана одна из крупнейших мировых компаний на рынке делового ПО, которая станет серьезным конкурентом для Microsoft и Alphabet.

По условиям сделки, акционеры Slack получат за каждую принадлежащую им бумагу компании по $26,79 и 0,0776 акции Salesforce. Таким образом, акция Slack оценена в $45,52, что более чем на 50% выше их стоимости на закрытие рынка 24 ноября - за день до того, как The Wall Street Journal сообщила о переговорах между двумя компаниями.

Сделка требует одобрения акционеров Slack и регулирующих органов. Компании планируют завершить ее в следующем фингоду, который для Salesforce начинается в феврале 2021 года.

"Вместе Salesforce и Slack изменят будущее рынка делового ПО и принципы работы людей в полностью цифровом мире дистанционной работы", - заявил главный исполнительный директор Salesforce Марк Бениофф.

Salesforce является разработчиком платформы для выполнения компаниями задач по продаже, обслуживанию, маркетингу, анализу и связям с клиентами.

Приложение Slack было запущено в 2013 году, хотя сама компания существует с 2009 года. Мессенджер используется преимущественно для внутрикорпоративного общения сотрудников и совместной работы. В июне 2019 года компания провела размещение своих акций на Нью-йоркской фондовой бирже в рамках прямого листинга, по итогам которого была оценена более чем в $20 млрд.

Обе компании во вторник обнародовали квартальную отчетность.

Выручка Salesforce по итогам квартала, завершившегося 31 октября, составила $5,42 млрд по сравнению с $4,51 млрд за аналогичный период предыдущего года, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, на уровне $5,25 млрд. Компания зафиксировала чистую прибыль в размере $1,08 млрд при консенсус-прогнозе в $700 млн.

Salesforce повысила прогноз выручки на текущий фингод до $21,1-21,11. Ранее ожидалось, что этот показатель не превысит $20,8 млрд. В следующем фингоду продажи достигнут $25,45-25,55 млрд, из которых $600 млн придется на долю Slack, ожидают в компании.

Slack зафиксировала выручку в размере $234,5 млн и чистый убыток в $68,4 млн по итогам третьего квартала. Годом ранее ее выручка составила $168,7 млн при чистом убытке в $89,2 млн. Аналитики в среднем прогнозировали квартальную выручку Slack на уровне $224,8 млн при чистом убытке в $86,2 млн.