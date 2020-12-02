Кабмин назначил нового главу Государственной инспекции градостроительства

Кабинет министров на заседании в среду, 2 декабря, назначил Сергея Прохорова первым заместителем председателя Государственной инспекции градостроительства, возложив на него исполнение обязанностей главы ведомства.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Представитель Кабмина уточнил, что Прохоров назначен путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Известно, что Сергей Валерьевич Прохоров занимал должность начальника отделе регистрации и выдачи разрешительных документов Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Винницкой области, в 2014 году баллотировался в народные депутаты от "Радикальной партии Олега Ляшко", но не прошел. После этого более 2 лет занимал должность первого заместителя председателя Казатинской райгосадминистрации.

Как сообщалось, 22 октября Кабмин отстранил от должности председателя Государственной инспекции градостроительства Юрия Васильченко.

Перед этим СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".

Напомним, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) занимался лично премьер-министр Денис Шмыгаль, еще в конце сентября он заявлял, что она будет завершена до конца октября и к этому времени покажет результаты.