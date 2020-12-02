Кабмин согласовал увольнение главы Херсонской области

Кабинет министров на заседании в среду, 2 декабря, одобрил проект указа президента об увольнении Юрия Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу).

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Как сообщалось, по данным СМИ, президент Владимир Зеленский решил назначить Юрия Гусева главой госконцерна "Укроборонпром", однако соответствующий указ пока не опубликован.

Гусев был назначен главой Херсонской ОГА в июле 2019 года. Перед этим он занимал 41 место в списке партии "Слуга народа", но заявил, что решил не участвовать в парламентских выборах, чтобы "помогать команде Зеленского в другой роли".

До этого в 2017-2019 годах работал советником и директором по связям с органами власти в "Приватбанке", в 2015-2016 годах – был заместителем министра обороны.

С 2010 года работал в Министерстве экономики, в 2011-2014 годах возглавлял департамент в Госинвестпроекте под руководством Владислава Каськива.