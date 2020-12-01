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Новости Агрессия России против Украины
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Гусев возглавил "Укроборонпром", - журналистка

Гусев возглавил

Журналистка Соня Кошкина утверждает, что госконцерн "Укроборонпром" возглавил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Об этом Кошкина сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Юрий Гусев возглавил "Укроборонпром". Решение принято окончательно, сейчас оформляются документы, в пять вечера будет что-то вроде небольшого представления коллективу", - написала она.

По словам Кошкиной, нового главу Херсонской ОГА назначать пока не станут. Исполнять обязанности руководителя обладминистрации будет один из заместителей Гусева.

Гусев возглавил Укроборонпром, - журналистка 01

Читайте на Цензор.НЕТ: И.о. главы "Укроборонпрома" Фоменко заявил о провале с производством боеприпасов: Отрасль надо создавать с самого начала

Юрий Гусев три часа назад писал в Фейсбуке о возможном назначении главой "Укроборонпрома".

Он отметил, что место его работы определяет президент Владимир Зеленский.

"Моя основная цель - быть полезным нашей стране и украинскому народу на любой должности, которую определит Президент Украины!" - написал Гусев.

Также на Цензор.НЕТ: "Скиф", "Стугна", "Корсар" и радары: "Укроборонпром" назвал, какое оружие украинского производства популярно за рубежом

Юрий Гусев был назначен главой Херсонской ОГА в июле 2019 года. Перед этим он занимал 41 место в списке партии "Слуга народа", но заявил, что решил не участвовать в парламентских выборах, чтобы "помогать команде Зеленского в другой роли".

Гусев возглавил Укроборонпром, - журналистка 02

Автор: 

Кошкина (26) назначение (2165) Укроборонпром (1238) Гусев Юрий (67)


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Топ комментарии
+5
Мабуть ще один "любий друзь"
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01.12.2020 15:56
+4
Мабуть з родини радянського прапорщика.
Девіз яких: "Где би не работать, лишь би не работать!"
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01.12.2020 16:16
+4
Ви чули про якісь здобутки Херсонщини?
МАльчік, вихований на совячих засадах холуйства. Ось і вся його заслуга.

"Моя основная цель - быть полезным нашей стране и украинскому народу на любой должности, которую определит Президент Украины!" - написал Гусев."
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01.12.2020 17:03
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Правила форума Совет форумчан
Вигляд якийсь стрьомний. Треба почитати про його "здобутки".
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01.12.2020 15:54 Ответить
Основные здобутки: носки с гусями, создание департамента счастья для херсонцев, во главе с "интересной" барышней по имени Весна, ничего не делал, из-за этого хоть что-то ещё работает . Слава богу-здыхались очередного парашутиста.
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01.12.2020 16:23 Ответить
Ви чули про якісь здобутки Херсонщини?
МАльчік, вихований на совячих засадах холуйства. Ось і вся його заслуга.

"Моя основная цель - быть полезным нашей стране и украинскому народу на любой должности, которую определит Президент Украины!" - написал Гусев."
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01.12.2020 17:03 Ответить
Как житель Херсонской области полностью подтверждаю ваши слова!!!
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01.12.2020 17:53 Ответить
чим більше пафосу тим менше толку - народна мудрість. а судячи з виду пан таки дивний, хоча б не кончаний і не ригоналомічений.
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01.12.2020 18:20 Ответить
можно и не читать. табло кацапское,хитросделанное. был и.о. Игорь Фоменко, более-менне вменяемый. думал неужели поставят украинца на должнгость. ан нет,украинцам в Украине мест нет.
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01.12.2020 20:26 Ответить
Мабуть ще один "любий друзь"
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01.12.2020 15:56 Ответить
Немецкие производители готовы передать лицензии и технологии и помочь в организации производства в Украине модульных каркасных зданий немецкой разработки. Основная «целевая аудитория» - Вооруженные силы Украины.Принципиально то, что данный проект в Deutsch-Ukrainisches Forum рассматривают скорее как социальный, нежели коммерческий. В частности, в этой организации обещают содействовать предоставлению кредитов от Берлина на этот проект на самых привлекательных условиях, и не видят разницы, какая украинская структура будет в нем участвовать - государственное предприятие или коммерческая компания. Лишь бы проект работал в интересах и Украины, и Германии.Разобравшись, кто в Минобороны за что отвечает, в Deutsch-Ukrainisches Forum решили обратиться к заместителю министра обороны Юрию Гусеву, который отвечает как за госзакупки, так и за обеспечение жильем военнослужащих.=====
По словам представителей Deutsch-Ukrainisches Forum, Ю.Гусев возрадовался предложению, и свел немцев со «своими людьми» в ГлавКЭУ МО. И тут начались странности.
«Люди Гусева» в ГлавКЭУ, по словам представителей немецкой стороны, почему-то восприняли проект как сугубо коммерческий, и сразу назвали компанию, которая будет в нем участвовать. После изучения «кандидатуры» выяснилось, что данная фирма не обладает ни соответствующим профилем, ни производственными мощностями. Естественно, недоумевающие немцы предложили провести тендер, и тогда уже решать, какая структура будет принимать участие в проекте. Но «люди Гусева» оказались непреклонными: работать надо только с этой фирмой, другие варианты не рассматриваются.
Понимая, что сам проект оказался под угрозой срыва, так и не начавшись, представители немецкой стороны и обратились к депутатам из Комитета ВР.https://dosye.info/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]
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01.12.2020 19:38 Ответить
болотная чехарда продолжается.
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01.12.2020 15:58 Ответить
Бюбий друг, робоча бджілка і т.д., Зе це сплав найгірших якостей всіх наших минулих президентів.
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01.12.2020 16:04 Ответить
А це шо за Додік?
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01.12.2020 16:05 Ответить
доктор богословских наук, приглашённый профессор Военного университета Нуэва Гранада (Колумбия).

Наш человек
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01.12.2020 16:12 Ответить
Спеціаліст по "порошковій" металургії?
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01.12.2020 16:14 Ответить
скоріш по зеленому лизінгу)
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01.12.2020 16:19 Ответить
Шо у лизанії набрався великого досвіду?
А шо, це ще комусь подобається?
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01.12.2020 16:22 Ответить
Очевидно що дуже подобається тому хто це чудо призначив)
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01.12.2020 16:25 Ответить
Так, не кажіть - розвинулись останнім часом різні збочення. Його фізія нагадує мені ілюстрацію з підручника "Психопатології" з розділу "Ідіотизм".
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01.12.2020 16:33 Ответить
ануслизингу
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01.12.2020 20:28 Ответить
Балатувався від партії озиме покоління в ВР. партія одногодка,тепер від такої ж партії СН. Любить влазити в різні структури, а толком нігде і не працював--все нахрапом.
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01.12.2020 16:08 Ответить
Мабуть з родини радянського прапорщика.
Девіз яких: "Где би не работать, лишь би не работать!"
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01.12.2020 16:16 Ответить
То неважливо.Головне,-це людинка АраХама. Він цю корівку доїти буде.
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01.12.2020 16:23 Ответить
З тих, хто з мертвого неборак черевики зніме?
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01.12.2020 16:27 Ответить
"Моя основная цель - быть полезным нашей стране и украинскому народу на любой должности, которую определит Президент Украины!" - написал Гусев.

=================
так усі пишуть.А виходить навпаки.
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01.12.2020 16:17 Ответить
писец обороне.
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01.12.2020 16:18 Ответить
Гусєв Юрій Веніамінович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 15 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 , м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%88%D1%96%D0%B2 Коростишів (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Житомирська область , Україна)) - політик, громадський діячhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] , екс-заступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Міністра оборони України (2014-2016). Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Херсонської обласної державної адміністрації з 13 липня 2019 року. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .
Був висунутий у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах 2019 року у спискуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . Вирішив не продовжувати участь у виборахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
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01.12.2020 18:34 Ответить
Юрій Веніамінович Гусєв экс-заместитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министра обороны Украины (2014-2016).
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01.12.2020 16:19 Ответить
Онук Веніаміна - все зрозуміло, то є цінний кадр! Виклику ціну Україна за нього заплатить
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01.12.2020 16:24 Ответить
екс-замінювач прокладки з охорони минулого гетьмана? Що, знову прокладки знадобились?
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01.12.2020 16:40 Ответить
Может, конечно, этот гусь лапчатый и гигант мысли, но выглядит как завклубом.
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01.12.2020 16:33 Ответить
Не подоба мені щось його пика....
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01.12.2020 16:36 Ответить
Соня Кошкина (С)

=================================
Виталик-Водитель, который стал нардепом (догадайтесь, от какой политсилы)))).

Основано на реальных событиях. Дословно практически.

***

Итак.
Дано: одна из крупных областей на западе страны.
Мажоритарный округ, который всегда.
Во все времена.
При всех правителях.
Выигрывал местный деятель-контрабандист.
Все у него там было схвачено, за все - заплачено.
Кого только не выставляли против: оппозиционеров, таких же (как он сам) коррупционеров, патриотов, идиотов.
Кого угодно.
Всякого оппонента он или покупал, или запугивал, или увечил (были и такие случаи, да).
Короче, никто против этого «князька» двигаться не хотел. Элементарно: из страха.

И вот на нынешних парламентских «слугам» на местах поступила строжайшая разнарядка из Киева: закрыть все (!) округа.

Любыми кандидатурами.
Любой ценой.
Но на каждый округ должен быть кандидат.
Как и какой - пофиг.

Значит.

Последний день перед сдачей документов в ЦИК.
В одном помещении собрались лидеры «Слуги» в данном регионе.
Решают организационные вопросы.
Один из главных - кого поставить на «проклятый» округ?
Ни мытьем, ни катаньем, ни за деньги, не хочет н-и-к-т-о.

Сидят, значит. Думу думают. Тяжкую.

И вдруг в дверь стучат:
- Іван Іванович (вот тут я имя изменила), можна? Я посылку приніс з Новой почты, - на пороге мнётся неказистый мужичонка - протягивает коробку шефу, заседающему тут же.
- Ваня, кто это? - спрашивают Иван Иваныча коллеги.
- Так Виталик, водитель мой.
- Эээээ. Виталик? - быстро соображают коллеги.
- Да?
- Так ты с Новой почты?
- Ну, да
- То есть, с паспортом?
- Ага.
- А давай-ка его сюда!

Внимание: вот тут я совершено не шучу.

Ни капли.

У Виталика забрали паспорт.

Ничего не объясняя.
И подали его данные в ЦИК.
Просто чтоб закрыть квоту.
Никто, разумеется, не предполагал, что Виталик-водитель станет депутатом.
Никому б в страшном сне не приснилось.
Тем более кампании он не вёл.
От слова совсем.
На период кампании его с семьей отправили в санаторий в Карпаты. Акт невиданной щедрости от шефа.
Чтоб князек-контрабандист не вычислил, не купил бы, не запугал, не заставил бы сняться.
Даже телефоны у Виталика и жены забрали (во избежание отслеживания) - выдали другие аппараты с новыми номерами.

Наступил час «х».

Водитель Виталик выиграл мажоритарные выборы.
И сегодня он - народный депутат.
Член законодательного органа станы.
Князек-контрабандист на третьем месте.
У Виталика берут интервью журналисты.
На полный серьез спрашивают что он думает о формуле Штайнмайера и тд.

Слушая эту историю, я не знала плакать ли мне или смеяться.

Ведь она реальна.
Абсолютно реальна.
Виталик-водитель это даже круче свального фотографа и тамады.
Сам он, бедняга, конечно, не в своей тарелке - сидит в зале тише воды, ниже травы.
Тем не менее, факт: он - народный депутат.
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01.12.2020 16:40 Ответить
ну а що тут такого, звична всім кухарка з народу, яка здатна керувати державою, бо нема в том нічого важкого, Лєнін би тільки був би радий
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01.12.2020 16:45 Ответить
Опять кацапьё...
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01.12.2020 16:55 Ответить
А это че еще за Гусь??
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01.12.2020 17:01 Ответить
9 июля 2019 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Владимир Зеленский назначил Арахамию членом Наблюдательного совета Государственного концерна «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Укроборонпром »
Гусев = Арахамия
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01.12.2020 17:08 Ответить
"Слуга"- і цим все сказано ...
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01.12.2020 17:22 Ответить
Сколько?
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01.12.2020 17:40 Ответить
в омане проверят...
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01.12.2020 18:00 Ответить
вже другий з Херсона в Оборонпромі..
"оборонна мафія" працює ?

Петр Порошенко сделал очередное неожиданное кадровое назначение. Госконцерн, производящий оружие, возглавил выпускник педагогического института, владеющий автотехническим центром. На выборах президента он возглавлял штаб Порошенко в Херсоне

Президент Украины Петр Порошенко назначил генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова.

а потім були свинарчуки
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01.12.2020 18:05 Ответить
Очередной гусик или гусина.
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01.12.2020 18:50 Ответить
На морде лица все написано, типичный голубой воришка, еще одна сиротка...
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01.12.2020 19:01 Ответить
"Херсонский десант №2"...
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01.12.2020 19:40 Ответить
ну если часть ваЗЕлоновского Сброда, то все понятно чего от него ожидать, под чутким "руководством" их хозяина главного афериста бени!!!!
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01.12.2020 19:56 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1333790458804195333 2 ч

Теперь мы поняли, чем занят Зеленский Идет аукцион по продаже должности главы "Укроборонпрома" ! Вова занят.
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01.12.2020 20:09 Ответить
Гусєв очолив "Укроборонпром", - журналістка - Цензор.НЕТ 3511
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01.12.2020 22:25 Ответить
 
 