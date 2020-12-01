Гусев возглавил "Укроборонпром", - журналистка

Журналистка Соня Кошкина утверждает, что госконцерн "Укроборонпром" возглавил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Об этом Кошкина сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Юрий Гусев возглавил "Укроборонпром". Решение принято окончательно, сейчас оформляются документы, в пять вечера будет что-то вроде небольшого представления коллективу", - написала она.

По словам Кошкиной, нового главу Херсонской ОГА назначать пока не станут. Исполнять обязанности руководителя обладминистрации будет один из заместителей Гусева.

Читайте на Цензор.НЕТ: И.о. главы "Укроборонпрома" Фоменко заявил о провале с производством боеприпасов: Отрасль надо создавать с самого начала

Юрий Гусев три часа назад писал в Фейсбуке о возможном назначении главой "Укроборонпрома".

Он отметил, что место его работы определяет президент Владимир Зеленский.

"Моя основная цель - быть полезным нашей стране и украинскому народу на любой должности, которую определит Президент Украины!" - написал Гусев.

Также на Цензор.НЕТ: "Скиф", "Стугна", "Корсар" и радары: "Укроборонпром" назвал, какое оружие украинского производства популярно за рубежом

Юрий Гусев был назначен главой Херсонской ОГА в июле 2019 года. Перед этим он занимал 41 место в списке партии "Слуга народа", но заявил, что решил не участвовать в парламентских выборах, чтобы "помогать команде Зеленского в другой роли".