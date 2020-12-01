Гусєв очолив "Укроборонпром", - журналістка
Журналістка Соня Кошкіна стверджує, що держконцерн "Укроборонпром" очолив глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
Про це Кошкіна повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Юрій Гусєв очолив "Укроборонпром". Рішення прийнято остаточно, зараз оформляються документи, о п'ятій вечора буде щось на зразок невеликого представлення колективу", - написала вона.
За словами Кошкіної, нового голову Херсонської ОДА призначати поки не стануть. Виконувати обов'язки керівника обладміністрації буде один із заступників Гусєва.
Юрій Гусєв три години тому писав у фейсбуці про можливе призначення головою "Укроборонпрому".
Він зазначив, що місце його роботи визначає президент Володимир Зеленський.
"Моя основна мета - бути корисним нашій країні та українському народові на будь-якій посаді, яку визначить Президент України!" - написав Гусєв.
Юрій Гусєв був призначений головою Херсонської ОДА в липні 2019 року. Перед цим він займав 41 місце в списку партії "Слуга народу", але заявив, що вирішив не брати участі в парламентських виборах, щоб "допомагати команді Зеленського в іншій ролі".
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МАльчік, вихований на совячих засадах холуйства. Ось і вся його заслуга.
"Моя основная цель - быть полезным нашей стране и украинскому народу на любой должности, которую определит Президент Украины!" - написал Гусев."
По словам представителей Deutsch-Ukrainisches Forum, Ю.Гусев возрадовался предложению, и свел немцев со «своими людьми» в ГлавКЭУ МО. И тут начались странности.
«Люди Гусева» в ГлавКЭУ, по словам представителей немецкой стороны, почему-то восприняли проект как сугубо коммерческий, и сразу назвали компанию, которая будет в нем участвовать. После изучения «кандидатуры» выяснилось, что данная фирма не обладает ни соответствующим профилем, ни производственными мощностями. Естественно, недоумевающие немцы предложили провести тендер, и тогда уже решать, какая структура будет принимать участие в проекте. Но «люди Гусева» оказались непреклонными: работать надо только с этой фирмой, другие варианты не рассматриваются.
Понимая, что сам проект оказался под угрозой срыва, так и не начавшись, представители немецкой стороны и обратились к депутатам из Комитета ВР.https://dosye.info/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1]
Наш человек
А шо, це ще комусь подобається?
Девіз яких: "Где би не работать, лишь би не работать!"
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так усі пишуть.А виходить навпаки.
Був висунутий у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах 2019 року у спискуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] . Вирішив не продовжувати участь у виборахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%94%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
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Виталик-Водитель, который стал нардепом (догадайтесь, от какой политсилы)))).
Основано на реальных событиях. Дословно практически.
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Итак.
Дано: одна из крупных областей на западе страны.
Мажоритарный округ, который всегда.
Во все времена.
При всех правителях.
Выигрывал местный деятель-контрабандист.
Все у него там было схвачено, за все - заплачено.
Кого только не выставляли против: оппозиционеров, таких же (как он сам) коррупционеров, патриотов, идиотов.
Кого угодно.
Всякого оппонента он или покупал, или запугивал, или увечил (были и такие случаи, да).
Короче, никто против этого «князька» двигаться не хотел. Элементарно: из страха.
И вот на нынешних парламентских «слугам» на местах поступила строжайшая разнарядка из Киева: закрыть все (!) округа.
Любыми кандидатурами.
Любой ценой.
Но на каждый округ должен быть кандидат.
Как и какой - пофиг.
Значит.
Последний день перед сдачей документов в ЦИК.
В одном помещении собрались лидеры «Слуги» в данном регионе.
Решают организационные вопросы.
Один из главных - кого поставить на «проклятый» округ?
Ни мытьем, ни катаньем, ни за деньги, не хочет н-и-к-т-о.
Сидят, значит. Думу думают. Тяжкую.
И вдруг в дверь стучат:
- Іван Іванович (вот тут я имя изменила), можна? Я посылку приніс з Новой почты, - на пороге мнётся неказистый мужичонка - протягивает коробку шефу, заседающему тут же.
- Ваня, кто это? - спрашивают Иван Иваныча коллеги.
- Так Виталик, водитель мой.
- Эээээ. Виталик? - быстро соображают коллеги.
- Да?
- Так ты с Новой почты?
- Ну, да
- То есть, с паспортом?
- Ага.
- А давай-ка его сюда!
Внимание: вот тут я совершено не шучу.
Ни капли.
У Виталика забрали паспорт.
Ничего не объясняя.
И подали его данные в ЦИК.
Просто чтоб закрыть квоту.
Никто, разумеется, не предполагал, что Виталик-водитель станет депутатом.
Никому б в страшном сне не приснилось.
Тем более кампании он не вёл.
От слова совсем.
На период кампании его с семьей отправили в санаторий в Карпаты. Акт невиданной щедрости от шефа.
Чтоб князек-контрабандист не вычислил, не купил бы, не запугал, не заставил бы сняться.
Даже телефоны у Виталика и жены забрали (во избежание отслеживания) - выдали другие аппараты с новыми номерами.
Наступил час «х».
Водитель Виталик выиграл мажоритарные выборы.
И сегодня он - народный депутат.
Член законодательного органа станы.
Князек-контрабандист на третьем месте.
У Виталика берут интервью журналисты.
На полный серьез спрашивают что он думает о формуле Штайнмайера и тд.
Слушая эту историю, я не знала плакать ли мне или смеяться.
Ведь она реальна.
Абсолютно реальна.
Виталик-водитель это даже круче свального фотографа и тамады.
Сам он, бедняга, конечно, не в своей тарелке - сидит в зале тише воды, ниже травы.
Тем не менее, факт: он - народный депутат.
Гусев = Арахамия
"оборонна мафія" працює ?
Петр Порошенко сделал очередное неожиданное кадровое назначение. Госконцерн, производящий оружие, возглавил выпускник педагогического института, владеющий автотехническим центром. На выборах президента он возглавлял штаб Порошенко в Херсоне
Президент Украины Петр Порошенко назначил генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова.
а потім були свинарчуки
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1333790458804195333 2 ч
Теперь мы поняли, чем занят Зеленский Идет аукцион по продаже должности главы "Укроборонпрома" ! Вова занят.