Гусєв очолив "Укроборонпром", - журналістка

Журналістка Соня Кошкіна стверджує, що держконцерн "Укроборонпром" очолив глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Про це Кошкіна повідомила в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Юрій Гусєв очолив "Укроборонпром". Рішення прийнято остаточно, зараз оформляються документи, о п'ятій вечора буде щось на зразок невеликого представлення колективу", - написала вона.

За словами Кошкіної, нового голову Херсонської ОДА призначати поки не стануть. Виконувати обов'язки керівника обладміністрації буде один із заступників Гусєва.

Юрій Гусєв три години тому писав у фейсбуці про можливе призначення головою "Укроборонпрому".

Він зазначив, що місце його роботи визначає президент Володимир Зеленський.

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"Моя основна мета - бути корисним нашій країні та українському народові на будь-якій посаді, яку визначить Президент України!" - написав Гусєв.

Юрій Гусєв був призначений головою Херсонської ОДА в липні 2019 року. Перед цим він займав 41 місце в списку партії "Слуга народу", але заявив, що вирішив не брати участі в парламентських виборах, щоб "допомагати команді Зеленського в іншій ролі".