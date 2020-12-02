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Кабмин упростил сертификацию семян для сельхозпроизводителей

Кабмин упростил сертификацию семян для сельхозпроизводителей

Правительство приняло постановление "О внесении изменений в Порядок проведения сертификации, выдачи и отмены сертификатов на семена и/или посадочный материал", которая приводит процедуру сертификации семян в соответствие с международными требованиями.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В частности, постановлением предусматривается:

  • увеличение срока действия сертификатов, удостоверяющих посевные качества семян (на семена овощных культур, семена подсолнечника и семенной картофель),
  • определение процента семян, что подлежит участковому (почвенному) сортовому и лабораторному сортовому контролю,
  • отмена нормы относительно предоставления заверенных переводов документов на импортируемое семян,
  • упрощение процедуры подачи документов в орган сертификации производителям категории добазовых семян (питомников испытания и питомников размножения).

"Этот документ регулирует разногласия, возникающие во время проведения сертификации семян, упрощает процедуру сертификации, снижает финансовую нагрузку на субъектов хозяйствования и обеспечивает наличие на рынке семян высокого качества", - прокомментировал заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий .

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Джерело:  Минэкономики
виробництво (1294) сільське господарство (503) сертифікат (214)


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