Фонд гарантирования продал одиннадцатый завод "Укрспирта" за 80 миллионов

ООО "Глермонт Трейд" приобрело на онлайн-аукционе Залозецкий спиртовый завод ГП "Укрспирт" за 80 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе "ProZorrо.Продажи", передает Интерфакс-Украина.

Заявку на участие в аукционе подали шесть компаний. Стартовая цена составляла 32 млн грн.

Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации спиртзавода будет считаться официально завершенным.

Объект расположен в пгт Зализцы, ул. Бродовская, 3 (Зборовский район Тернопольськой области). Суточная мощность производства – 2,95 тыс. дал (средней мощности модернизированное предприятие по производству пищевого спирта). Тип производимой продукции – спирт этиловый. Год основания – 1912, модернизации – 2018. Производство на объекте временно приостановлено.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром ООО "Глермонт Трейд" является Наталия Шлапак. Компания занимается неспециализированной оптовой торговлей.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества в ноябре выставил на приватизацию 10 объектов ГП "Укрспирт". Всего на первом этапе планируется продать 20 спиртзаводов.

В целом, начиная с 15 октября, на онлайн-аукционах успешно приватизировано 11 заводов ГП "Укрспирт".

Фонд госимущества Украины ожидает привлечь около 2 млрд грн от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".