Рада упростила закупку товаров и услуг для спортивных соревнований

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменения в статью 3 закона "О публичных закупках" относительно эффективной реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3075 во втором чтении проголосовал 291 народный депутат.

Законом выводятся из-под действия закона "О публичных закупках" закупки товаров и услуг на сумму до 1 млн грн и работ на сумму до 5 млн грн в случае, если они приобретаются для проведения мероприятий по физической культуре и спорту, физкультурно-спортивной реабилитации и обеспечения подготовки и участия национальных сборных команд Украины в международных спортивных мероприятиях.

Как сообщалось, ранее автор законопроекта народный депутат Анатолий Костюх пояснял, что действующие нормы в последнее время значительно усложняют закупку услуг для участия национальных сборных команд в состязаниях.

"Такие изменения позволят своевременно решать вопросы организации проживания и питания спортсменов, предоставления услуг и тому подобное для нужд национальных сборных команд Украины, участников международных и национальных спортивных мероприятий", – отмечал автор законопроекта.

С этой целью законопроектом предлагается не применять порядок проведения упрощенных закупок в этих случаях.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады отмечало, что в сопроводительных к проекту документах не приведена должная аргументация, которая свидетельствовала бы о необходимости введения этого исключения из закона "О публичных закупках".