Рада утвердила соглашение о международных мультимодальных перевозках

Верховная Рада приняла закон "О присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №0052 проголосовали 305 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его принятие позволит Укриане присоединиться к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок ТРАСЕКА – международной транспортной программе при участии Европейского союза и 14 государств-членов Восточноевропейского, Кавказского и Центральноазиатского регионов.

Положения Соглашения применяются при мультимодальных перевозках грузов между государствами- участниками Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа - Кавказ - Азия.

Соглашением закрепляется право участников мультимодальных перевозок осуществлять перевозки груза на основании заключения единого договора по всем этапам перевозки независимо от смены видов транспорта и осуществлять перевозки груза по одному перевозочному документу, согласованному сторонами.

Предполагается, что во время предоставления услуг по мультимодальной перевозке грузов ответственность оператора смешанной перевозки за груз перед заказчиком услуги охватывает период с момента принятия им груза до момента выдачи груза. Это дает возможность уменьшить объемы использования автомобильного транспорта и использовать более экологичные способы перевозки.