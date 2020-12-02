Верховный Суд заказал ремонт офиса за 435 миллионов

Верховний Суд 26 ноября по результатам тендера заказал ООО "Инвестиционно-строительная компания "Идеа" ремонт здания в Соломенском районе Киева за 435,73 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2022 года нужно выполнить реставрационный ремонт части здания литера "А" по проспекте Воздухофлотскому, 28 (левое крыло в осях "1-21" и "А-Т").

Речь идет о замене кровли с металлическими фермами, проведении демонтажных, строительных и отделочных работ, обустройстве инженерных сетей, дверных и оконных блоков, а также приобретение мебели, оборудования, компьютерного и серверного оборудования, софта у компании Fortinet (США).

В тендере участвовали шесть компаний: вышеупомянутая "Идеа", ООО "Строительно-реставрационная фирма "Возрождение", ООО "Строй-Оптима-Констракшен", ООО "Классика комфорта", ООО "СК КБР", а также ООО "Производственно-строительная компания "Побутрембуд".

Последнее летом 2018 года получило три подотряда Верховного Суда относительно ремонта оконных проемов и правого крыла этого здания на общую сумму 465,84 млн грн.

https://censor.net/biz/news/3099483/verhovnyyi_sud_zakazal_byvshim_partneram_stavitskogo_remont_ofisa_za_300_millionov

Заказчик допустил к аукциону только фирмы "Идеа" и "Возрождение", а остальные отклонил из-а несоответствия техническим требованиям и квалификационным критериям.

"Идеа" не снижала цену, а "Возрождение" снизило стоимость своего предложения с 453,48 млн грн до 435 млн грн, выиграв торги. Однако заказчик отклонил "Возрождение" из-за отсутствия сметы на систему кондиционирования и доплат за работу в сверхурочное время, в выходные и праздники, вечером и ночью.

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Столичной "Идеа" Ольги Избишевой руководит Андрей Ступак. По данным источников издания он работал в ООО "Производственное предприятие "Бытремстройматериалы", которое связано с вышеупомянутым "Побутрембудом" – предыдущим подрядчиком Верховного Суда.

Основателем "Побутрембуд" является Гавриил Билак, а директором – Инна Кучеренко. Сейчас фирмой "Бытремстройматериалы" владеют Павел Болотинський и Анна Зелененко, а руководит Светлана Биба, вдова нардепа от Партии регионов Василия Бибы. Сын Светланы Бибы Андрей Биба ранее был партнером беглого министра экологии Эдуарда Ставицкого по сети заправок БРСМ – это сокращение русского названия фирмы "БытРемСтройМатериалы".

По данным YouControl, при создании в 2018 году "Идеа" принадлежала Диане Пилипчинец, а руководил ею Михаил Форос. Это юристы, на которых оформлены десятки других компаний.

Ранее фирма получила подрядов на 1,84 млн грн у Верховного суду и "Объединения "Радон".

Напомним, в свое время юрист Диана Пилипчинец фигурировала в структуре собственности ООО "СК Роял Хаус", которое в свою очередь связано с ООО "Форма" и ООО "Скайбуд Групп".