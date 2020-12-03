Зеленский назначил нового главу "Укроборонпрома"
Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева
Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
Гусев был назначен главой Херсонской ОГА в июле 2019 года. Перед этим он занимал 41 место в списке партии "Слуга народа", но заявил, что решил не участвовать в парламентских выборах, чтобы "помогать команде Зеленского в другой роли".
До этого в 2017-2019 годах работал советником и директором по связям с органами власти в "Приватбанке", в 2015-2016 годах – был заместителем министра обороны.
С 2010 года работал в Министерстве экономики, в 2011-2014 годах возглавлял департамент в Госинвестпроекте под руководством Владислава Каськива.
Кабинет министров на заседании в среду, 2 декабря, одобрил проект указа президента об увольнении Юрия Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу).
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Найкраща характеристика новопризначеного керівника УкрОборонПрому Гусєва Ю:
У 2011-2014 роках очолював департамент у Держінвестпроекті під керівництвом Владислава Каськіва.
З 2011 по 2014 рік був директором департаменту національних проектів Держінвестпроекту.
В ті часи відомство очолював Владислав Каськів, який прославився мільярдними контрактами з підставними фірмами.
Гусєв був учасником програми "президентського кадрового резерву" під назвою "Нова еліта нації" при адміністрації Віктора Януковича. https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/3/7275698/
Джерело: прес-конференція новопризначеного керівника концерну Юрія Гусєва
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1089664.0
Для Збройних сил України «Вільха» не є пріоритетом, через інші першорядні потреби та брак фінансування.
https://mil.in.ua/uk/news/u-genshtabi-nazvaly-prychynu-chomu-ne-zakupayut-vilhu/
В январе-феврале 2019 херячили птурами так, что в лугандоне только траншеи под дохлых сепаров рыть успевали и вой про геноцид стоял, а теперь зелупы рассказывают про минские