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Новини
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Зеленский назначил нового главу "Укроборонпрома"

Зеленский назначил нового главу

Президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Гусев был назначен главой Херсонской ОГА в июле 2019 года. Перед этим он занимал 41 место в списке партии "Слуга народа", но заявил, что решил не участвовать в парламентских выборах, чтобы "помогать команде Зеленского в другой роли".

До этого в 2017-2019 годах работал советником и директором по связям с органами власти в "Приватбанке", в 2015-2016 годах – был заместителем министра обороны.

С 2010 года работал в Министерстве экономики, в 2011-2014 годах возглавлял департамент в Госинвестпроекте под руководством Владислава Каськива. 

Кабинет министров на заседании в среду, 2 декабря, одобрил проект указа президента об увольнении Юрия Гусева с должности председателя Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу).

Зеленський Володимир (2507) Укроборонпром (752) Гусєв Юрій (13)


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Топ коментарі
+2
Розкрадання держбюджету продовжується.Розвал та знищення Укроборонпрому теж.
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03.12.2020 10:03
+2
https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU
Все, як Яник заповідав.

https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера
https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU

Найкраща характеристика новопризначеного керівника УкрОборонПрому Гусєва Ю:

У 2011-2014 роках очолював департамент у Держінвестпроекті під керівництвом Владислава Каськіва.
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03.12.2020 10:15
+2
Каськів - то ще ті "прожекти". А такий цінний кадр стане у нагоді при будь-якій владі)
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03.12.2020 12:08
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Розкрадання держбюджету продовжується.Розвал та знищення Укроборонпрому теж.
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03.12.2020 10:03 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU
Все, як Яник заповідав.

https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера
https://mobile.twitter.com/Lviv_UA_SU @Lviv_UA_SU

Найкраща характеристика новопризначеного керівника УкрОборонПрому Гусєва Ю:

У 2011-2014 роках очолював департамент у Держінвестпроекті під керівництвом Владислава Каськіва.
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03.12.2020 10:15 Відповісти
Каськів - то ще ті "прожекти". А такий цінний кадр стане у нагоді при будь-якій владі)
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03.12.2020 12:08 Відповісти
да, не токо в Трускавце куются кадрьі....
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03.12.2020 12:30 Відповісти
Нашли лошка - концерн попилят на куски....Шо ж так все плохо в стане((((.Нельзя было Зеленского избирать Президентом - совсем глупый человечек(.
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03.12.2020 13:47 Відповісти
Охренительная храрактеристика - прошел школу Каськива. ****** теперь Укроборонпрому.
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03.12.2020 13:58 Відповісти
Всі зе призначення з москальськими фаміліями. Савпадєніє?
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03.12.2020 15:00 Відповісти
Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".Джерело: указ президента від 3 грудня (№532/2020)

З 2011 по 2014 рік був директором департаменту національних проектів Держінвестпроекту.
В ті часи відомство очолював Владислав Каськів, який прославився мільярдними контрактами з підставними фірмами.
Гусєв був учасником програми "президентського кадрового резерву" під назвою "Нова еліта нації" при адміністрації Віктора Януковича. https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/3/7275698/
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03.12.2020 15:25 Відповісти
У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" трансформують у холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.

Джерело: прес-конференція новопризначеного керівника концерну Юрія Гусєва
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1089664.0
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03.12.2020 15:26 Відповісти
Нада пиристать стрилять!
Для Збройних сил України «Вільха» не є пріоритетом, через інші першорядні потреби та брак фінансування.
https://mil.in.ua/uk/news/u-genshtabi-nazvaly-prychynu-chomu-ne-zakupayut-vilhu/
В январе-феврале 2019 херячили птурами так, что в лугандоне только траншеи под дохлых сепаров рыть успевали и вой про геноцид стоял, а теперь зелупы рассказывают про минские
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03.12.2020 15:26 Відповісти

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