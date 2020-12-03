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Суд не признал требования "Ощадбанка" к "АвтоКрАЗ" Жеваго на 1,5 миллиарда

Суд не признал требования

Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу "Ощадбанка" на решение судов предыдущих инстанций, которыми в рамках дела о банкротстве ЧАО "АвтоКрАЗ" только частично были признаны кредиторские требования госбанка к должнику.

Так, объем заявленных Ощадбанком требований к ЧАО "АвтоКрАЗ" составил около 2,7 млрд грн, из которых суды первой и апелляционной инстанции отклонили требования на 1,54 млрд грн, одновременно признав требования на 933,5 млн грн (в т. ч. 874,7 млн грн - требования четвертой очереди) и 254,7 млн грн (как обеспеченные залогом должника), сообщает Finbalance.

Вместе с тем, 29.10.2020 Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу ликвидатора банка "Финансы и кредит" и отменил решения судов первой и апелляционной инстанции, которыми было отклонено ряд требований Фонда гарантирования, в т.ч. на 1,7 млрд грн (как обеспеченных залогом должника), на 1,18 млрд грн (с отнесением к четвертой очереди удовлетворения), а также на сумму процентов, начисленных за период после окончания срока кредитования

Верховный Суд отправил материалы дела в отмененной части (относительно требований Фонда гарантирования) на новое рассмотрение в Хозсуд Киева.

Ранее суды первой и апелляционной инстанции отклонили требования ликвидатора банка "Финансы и кредит" в целом на 3,75 млрд грн, признав требования на 757,4 млн грн (шестая очередь) и 618,5 млн грн (как обеспеченные залогом должника).

Напомним, что группа "АвтоКрАЗ" подконтрольна Константину Жеваго (ему же принадлежал и обанкротившийся банк "Финансы и кредит").

Как сообщалось, Хозсуд Полтавской области 27 января открыл производство по делу о банкротстве ООО "Торговый Дом "АвтоКрАЗ".

Напомним, 4 декабря 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ликвидатора "Дельта Банка" и оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций о признании банкротом ЧАО "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго.

Хозсуд Киева в сентябре 2018 года по иску "Ощадбанка" открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ", признав денежные требования банка в размере 555,69 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника.

Кроме того, ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" в январе 2019 года признано банкротом и открыта ликвидационная процедура (дело о банкротстве было инициировано должником). В мае текущего года был признан банкротом ПАО "Херсонский завод карданных валов", а Токмакский КШЗ акционеры в марте решили ликвидировать, в частности, из-за неудовлетворительных результатов деятельности в 2018 году.

АО "АвтоКрАЗ" – единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, ПО данным финотчета компании на его сайте, она завершила 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн.

Джерело:  Finbalance
Верховний Суд (373) Жеваго Костянтин (332) Ощадбанк (673) АвтоКрАЗ (56)


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Топ коментарі
+1
передасня разная, кошерная и некошерная... загребли предприятия, а управлять ума нет, не в состоянии...
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03.12.2020 09:59
+1
А ведь были времена, когда новости возвещали об открытии новых заводов. В свое время каждый пацан знал наизусть новую модель КраЗа, ЛАЗа... А сегодня новости только о закрытии, о банкротстве. Печалька.
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03.12.2020 14:12
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передасня разная, кошерная и некошерная... загребли предприятия, а управлять ума нет, не в состоянии...
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03.12.2020 09:59 Відповісти
Не все так очевидно и однозначно. АвтоКрАзу было очень тяжело до 2014 г., т.к. для развития предприятия необходимы были кредиты. А с нашими банковскими %, кредиты можно брать только для инвестиций в нарколаборатории (рентабельность позволяет). С началом войны и переворужением ВСУ, АвтоКрАзу были обещаны оборонные госзаказы, но ... Коррупция, договорняки и откаты ... АвтоКрАз поолучил 10% от обещанного. А под это "обещанное" брались кредиты на новое оборудование. Вот и результат.
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03.12.2020 11:52 Відповісти
Вы ключевые термины уяснили? тяжело было всем... умение управлять обратнопропорционально наличию ума.... все, к счастью, не лежат как краз.
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03.12.2020 12:42 Відповісти
Для отмазки, спакулировать кредитами и откатами легче всего...
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03.12.2020 12:45 Відповісти
Я не оправдываю собственников. Их профессиональные компетенции оставляют желать лучшего. Но они реально хотели и пытались поднять завод. И те факты, которые я перечислил "отмазками" может назвать человек очень далекий от производства и бизнеса.
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03.12.2020 12:57 Відповісти
вспоминаю братьев суркисов... с их большим желанием "поднять" сахарные заводы Украины... оказалось порезать заводы на металл выгоднее... от той порезки еще и гешефт неплохой был, если сравнивать с ценой покупки тех заводов... - поднялись нехило... везде, где разруха, растут кошерные ноги... другие "спецы" кредиты брали неоправдано большие, чтоб потом их не возвращать... - просто украсть и свалить все на вымышленные проблемы. деньги украли... есть чем и суды купить по-дешевке...
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03.12.2020 13:09 Відповісти
Не надо переводить стрелки и съезжать с темы. Причем тут Суркисы и другие заводы? В топике речь АвтоКрАзе. Какие из перечисленных мной проблем в ситуации с АвтоКрАзом "вымышленные"?
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03.12.2020 14:40 Відповісти
стрелки никто не переводит, на наглядном примере показывается эффективность новых власныкив народного достояния... Живаго с Кразом в той же когорте...
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03.12.2020 14:57 Відповісти
Какое "народное достояние"! Металлолом, который выпускали на Кразе эксплуатировался только в СССР и отсталых странах Африки в виде "берите даром". Живаго, конечно тот еще "бизнесмен", но он реально хотел делать украинские автомобили. Есть очень много примеров, когда покупают заводы с изначальной целью пилить на металлолом (или земля нужна). Но с Кразом не тот случай. Равно как и с Запорожским Коммунаром.
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03.12.2020 15:49 Відповісти
Глупости несведущего человека... бизнес, он даже на марсе бизнес.... в африку никто даром не отдавал те грузовики(какая разница, продавать в африку или в штаты??)... будучи в египте, не раз встречал там кразы начала 70-х годов. успешно работающих до сих пор... спрос на подобные машины есть по всему Миру... Маск бы продавал десятки тысяч... Живаго в лучшие годы еле тысячу продавал.... и зачем нужны были под их производство кредиты??? проедать или раскрадать???
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03.12.2020 17:45 Відповісти
Понял тебя. "Слава СССР". Вопросов больше не имею.
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04.12.2020 09:51 Відповісти
А ведь были времена, когда новости возвещали об открытии новых заводов. В свое время каждый пацан знал наизусть новую модель КраЗа, ЛАЗа... А сегодня новости только о закрытии, о банкротстве. Печалька.
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03.12.2020 14:12 Відповісти

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