Бывший депутат Микитась вышел из СИЗО

Подозреваемый по делу о завладении имуществом Нацгвардии бывший народный депутат Максим Микитась после согласия на сделку со следствием вышел из СИЗО.

Информацию об освобождении из СИЗО сам Микитась подтвердил Цензор.НЕТ.

Сейчас он находится у себя дома.

При этом Микитась не освобожден от уголовной ответственности по данному делу, изменены только условия содержания на период следствия.

До 24 декабря Микитась должен был находиться под арестом в СИЗО, однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ и прокурорами САП.

Напомним, Микитась и две его сотрудницы дали свидетельства, которые изобличают в коррупции бывшее командование Нацгвардии, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и ряд других известных людей. В подтверждение своих слов Микитась предоставил также записи своего телефона, документы.

Как сообщалось, накануне Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подтвердило, что Микитась начал сотрудничать со следствием. В частности, он добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн по делу о махинациях с квартирами для Нацгвардии.

По данным Цензор.НЕТ, в соглашение со следствием также входит обязательство компенсировать оставшиеся 30 миллионов гривен ущерба, а также передать в управление государству активов на 750 миллионов гривен. Это не избавит Микитася от наказания, однако прокуроры будут просить наиболее мягкий приговор.

Кроме того, 1 декабря НАБУ и САП сообщили экс-нардепу о подозрении в совершении новых преступлений – в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта (по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

30 ноября о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК) сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ).

В то же время детективы согласовали с процессуальными руководителями подозрение бывшему руководителю правового департамента корпорации "Укрбуд" Олегу Татарову, который сейчас занимает должность заместителя Офиса президента Владимира Зеленского. Однако, как заявили в НАБУ, не смогли его вручить из-за безосновательного решения генпрокурора Ирины Венедиктовой об изменении группы прокуроров по делу.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента 6 августа.

Известно, что Татаров в 2011-2014 годах занимал должность заместителя начальника главного следственного управления МВД во время руководства министерством сбежавшего впоследствии в Россию Виталия Захарченко. Во время Революции достоинства в том числеотвечал за криминальное преследование ее участников.

После бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию Татаров в 2014-2018 годах возглавлял юридический департамент ПАО "Строительная корпорация "Укрбуд", которое контролировалось бывшим нардепом Максимом Микитасем.

Уже после увольнения из "Укрбуда" он вместе с бывшим руководителем в МВД Василием Фаринником стал сооснователем адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко" и одноименного общества с ограниченной ответственностью (сейчвас название изменено на ООО "Правовая компания "Креденс"). По данным издания Liga.net, эту фирму называют "юристами Портнова", бывшего заместителя глав Администрации президента Виктора Януковича, который вернулся в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского.