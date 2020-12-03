"Приватбанк" подал жалобу на судью Вовка из Печерского райсуда Киева

Государственный "Приватбанк" подал в Высший совет правосудия жалобу на 1,1 тыс. страниц на действия судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка.

Как сообщили в пресс-службе банка, жалоба связана с принятым в сентябре текущего года решением судьи Вовка о выплате "Приватбанком" $350 млн компаниям, связанным с братьями Суркисами, до рассмотрения дела по существу, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 2 сентября 2020 года, судья Печерского райсуда Киева Вовк полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве "Приватбанка" обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусматривает взыскание этих средств в пользу истцов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,37 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества "Приватбанка" в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

Согласно позиции "Приватбанка", соответствующие договора компаний Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.