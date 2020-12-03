Поставки газа в Украину увеличились с начала года на 11%. ИНФОГРАФИКА

Поставки природного газа в Украину в январе-ноябре 2020 года увеличились на 11% (на 1,6 млрд кубометров) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 15,6 млрд кубометров.

Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины".

В том числе со стороны Словакии за 11 месяцев поступило 10,2 млрд кубометров газа (+12% к январю-ноябрю 2019 года), Венгрии – 3,9 млрд кубометров (+10%), Польши – 1,6 млрд кубометров (+12%).

При этом 7,1 млрд кубометров импортированы "виртуальным реверсом" (backhaul), ставшим доступным с начала 2020 года. В том числе со стороны Словакии – 3,1 млрд кубометров, Венгрии – 2,9 млрд кубометров, Польши – 1,1 млрд кубометров.

По данным ОГТСУ, 10,1 млрд кубометров импортированных с начала года объемов были направлены в ПХГ для хранения в режиме "таможенный склад", из них 6,1 млрд кубометров поступили в режиме shorthaul (льготный тариф для определенных точек), а 4 млрд кубометров – в режиме "граница – таможенный склад". В ноябре началась активная фаза отбора газа из "таможенного склада" и его транспортировка в ЕС.

В целом транспортировку газа из ЕС в Украину в январе-ноябре заказали 82 трейдера, из которых 52 – украинских и 30 иностранных, а услугами shorthaul и "таможенный склад" воспользовалось более 50 заказчиков.

"В октябре-ноябре фиксируем значительное сокращение объемов транспортировки газа из Европы в Украину и одновременно увеличение реэкспорта из украинских ПХГ в Европу. Такая ситуация вполне ожидаема и характерна для этого периода. Ведь начался осенне-зимний сезон, и трейдеры, которые закачивали газ с лета, начали отбирать его из украинских ПХГ для поставок на европейские рынки. Такая тенденция сохранится до апреля", – отметил коммерческий директор ОГТСУ Евгений Тодоров.

Как сообщалось, Украина пять лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

Украина в 2019 году увеличила импорт природного газа на 34,5% (на 3 млрд 656,9 млн кубометров) по сравнению с 2018 годом – до 14 млрд 247,1 млн кубометров. В том числе со стороны Словакии поступило 9 млрд 150,6 млн кубометров газа (+41,7% к 2018 году), Венгрии – 3 млрд 672,7 млн кубометров (+6,7%), Польши – 1 млрд 423,8 млн кубометров (+2,1 раза).