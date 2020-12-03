Высокий дефицит госбюджета создает риски для кредитования бизнеса, – член Совета НБУ

Высокий дефицит бюджета на 2021 год может привести к эффекту вытеснения – преграде для развития кредитования, учитывая девальвационные ожидания, тенденцию к повышению ставок и разницу между уровнем рисков по облигациям внутреннего госдолга (ОВГЗ) и кредитованием реального сектора.

Об этом член Совета Национального банка Украины (НБУ) Виктор Козюк заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Если принять во внимание тенденцию к повышению ставок, девальвационные ожидания, разницу между уровнем рисков и то, что ОВГЗ имеют априори преимущество в том, что они не облагаются налогом, конкурировать реальному сектору становится все труднее. Поэтому риск формирования из-за высокого дефицита бюджета-2021 вытеснения развития кредитования есть", – сказал член Совета НБУ.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров утвердил доработанный ко второму чтению проект закона "О государственном бюджете на 2021 год". В обновленном проекте дефицит госбюджета сокращен с планируемых ранее 6% до 5,47% ВВП или на 23,7 млрд грн – до 246,6 млрд грн.

Согласно закону о госбюджете-2020, предельный размер дефицита определен в 298,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 274,5 млрд грн.

По итогам 11 месяцев дефицит составил 111,7 млрд грн, в том числе общего фонда – 130,7 млрд грн. Необходимость увеличения внутренних заимствований для финансирования дефицита из-за паузы в программе МВФ привела к росту ставок ОВГЗ с 7-10% годовых летом этого года до 10-11,7% в начале декабря.