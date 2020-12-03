Госипотечное учреждение разместит облигации на 3 миллиарда

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) Украины разместит облигации серии G3 на сумму 3 млрд грн.

Согласно сообщению ведомства в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, решение об эмиссии без публичного предложения принято 3 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Планируется разместить 30 тыс. бездокументарных именных процентных обеспеченных облигаций серии G3 номинальной стоимостью 100 тыс. грн за акцию на общую сумму 3 млрд грн.

Средства от размещения будут направлены в полном объеме на финансирование деятельности ГИУ, предусматривается приобретение около 3 тыс. квартир на условиях финансового лизинга.

Как сообщалось, в ноябре Кабмин предоставил ГИУ государственные гарантии на 3 млрд грн для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по внутренним кредитам в 2020 году.

Напомним, в декабре 2019 года правительствопредоставило ГИУ государственные гарантии на сумму 3,7 млрд грн для обеспечения частичного исполнения долговых обязательств по внутренним кредитам в 2019 году, в ноябре 2019 года – на сумму 1,2 млрд грн.

ГИУ создано правительством Украины в октябре 2004 года. Основной вид деятельности – рефинансирование ипотечных кредиторов за счет средств, привлеченных от размещения ценных бумаг.