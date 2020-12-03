Власти Харькова заказали строительство океанариума за 475 миллионов

Коммунальная организация "Харьковский зоологический парк" Харьковского городского совета 27 ноября по результатам тендера заказала ЧАО "Трест Жилстрой-1" строительство океанариума за 475,36 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно условиям договора, до конца 2021 года подрядчик должен возвести двухэтажное полукруглое здание океанариума с собственной котельной, обустроить инженерные сети и противопожарные системы, приобрести и смонтировать оборудование, благоустроить и озеленить прилегающую территорию в зоне "Водный мир" зоопарка.

Залы экспозиции внутри океанариума будут отвечать географическим зонам: "На далекой Амазонке", "Суровые моря", "Рыбы коралловых рифов", "Тропические моря" и др. Работы на 39% суммы выполнит субподрядчик ЧАО "Южспецатомэнергомонтаж".

Как отмечает издание, итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными на предмет завышения.

Стоимость договора на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 488,01 млн грн.

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"Трест Жилстрой-1" принадлежит Александру Харченко, бывшему депутату Харьковского облсовета от Партии регионов, а ныне – члену исполкома Харьковского горсовета. Он также владеет вышеупомянутым харьковским субподрядчиком "Южспецатомэнергомонтаж".

Всего с 2008 года победитель получил государственных подрядов на общую сумму 3,48 млрд грн. В том числе 2,08 млрд грн с 2017 года на реконструкцию Харьковского зоопарка.

Единственным конкурентом победителя на тендере было ООО "Индиго Групп" Александра Кондакова, которым руководит Павел Бабенко. Ранее Бабенко был соучредителем соперника вместе с Виталием Говорухой.

Уволенный в 2019 году заместитель председателя Харьковской ОГА Евгений Шахненко декларировал, что его сын Евгений Шахненко-младший получал средства от Павла Бабенко в качестве зарплаты по основному месту работы, а также от "Индиго Групп" – по гражданско-правовому договору.

В 2019 году Шахненко брали под домашний арест по подозрению в служебной халатности при реконструкции очистных сооружений канализации Малоданиловского поселкового совета.

"Индиго Групп" была главным подрядчиком по восстановлению в Балаклее (Харьковская обл.) после взрывов на военных складах. С ней заключили 33 договора на 38,28 млн грн. По данным "Харьковского антикоррупционного центра", фирма формировала дефектные акты после выделения средств, не выполняла запланированные работы, завышала стоимость стройматериалов в разы.