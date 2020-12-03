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Власти Харькова заказали строительство океанариума за 475 миллионов

Власти Харькова заказали строительство океанариума за 475 миллионов

Коммунальная организация "Харьковский зоологический парк" Харьковского городского совета 27 ноября по результатам тендера заказала ЧАО "Трест Жилстрой-1" строительство океанариума за 475,36 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Согласно условиям договора, до конца 2021 года подрядчик должен возвести двухэтажное полукруглое здание океанариума с собственной котельной, обустроить инженерные сети и противопожарные системы, приобрести и смонтировать оборудование, благоустроить и озеленить прилегающую территорию в зоне "Водный мир" зоопарка.

Залы экспозиции внутри океанариума будут отвечать географическим зонам: "На далекой Амазонке", "Суровые моря", "Рыбы коралловых рифов", "Тропические моря" и др. Работы на 39% суммы выполнит субподрядчик ЧАО "Южспецатомэнергомонтаж".

Как отмечает издание, итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными на предмет завышения.

Стоимость договора на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 488,01 млн грн.

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"Трест Жилстрой-1" принадлежит Александру Харченко, бывшему депутату Харьковского облсовета от Партии регионов, а ныне – члену исполкома Харьковского горсовета. Он также владеет вышеупомянутым харьковским субподрядчиком "Южспецатомэнергомонтаж".

Всего с 2008 года победитель получил государственных подрядов на общую сумму 3,48 млрд грн. В том числе 2,08 млрд грн с 2017 года на реконструкцию Харьковского зоопарка.

Единственным конкурентом победителя на тендере было ООО "Индиго Групп" Александра Кондакова, которым руководит Павел Бабенко. Ранее Бабенко был соучредителем соперника вместе с Виталием Говорухой.

Уволенный в 2019 году заместитель председателя Харьковской ОГА Евгений Шахненко декларировал, что его сын Евгений Шахненко-младший получал средства от Павла Бабенко в качестве зарплаты по основному месту работы, а также от "Индиго Групп" – по гражданско-правовому договору.

В 2019 году Шахненко брали под домашний арест по подозрению в служебной халатности при реконструкции очистных сооружений канализации Малоданиловского поселкового совета.

"Индиго Групп" была главным подрядчиком по восстановлению в Балаклее (Харьковская обл.) после взрывов на военных складах. С ней заключили 33 договора на 38,28 млн грн. По данным "Харьковского антикоррупционного центра", фирма формировала дефектные акты после выделения средств, не выполняла запланированные работы, завышала стоимость стройматериалов в разы.

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Джерело:  Наші гроші
тендер (2157) Харків (729) Prozorro (1743) закупівлі (2604)


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