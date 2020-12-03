Аэропорт "Борисполь" потерял 10% грузопотока с начала года
Грузопоток через международный аэропорт "Борисполь" за 11 месяцев 2020 года упал на 10% – до 33,4 тыс. тонн.
Об этом сообщил директор по стратегическому развитию аэропорта Антон Борисюк в ходе EBA Infrastructure Day, передает Интерфакс-Украина.
"В этом году почтовые отправления упали на 47%, грузы – на 10%. Для нас это очень важный индикатор. То, что он (грузопоток) упал всего лишь на 10%, говорит о том, что это хорошая динамика", – сказал Борисюк.
При этом Борисюк отметил, что при открытии границ будут расти и грузовые потоки.
Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" за 10 месяцев 2020 года обслужил 4,53 млн пассажиров, что на 65% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Джерело: Интерфакс-Украина
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Sergii Maljuta
показати весь коментар03.12.2020 20:31 Відповісти Мені подобається 0
Misha Ivanov
показати весь коментар03.12.2020 21:03 Відповісти Мені подобається 0
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