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Новини
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Аэропорт "Борисполь" потерял 10% грузопотока с начала года

Аэропорт

Грузопоток через международный аэропорт "Борисполь" за 11 месяцев 2020 года упал на 10% – до 33,4 тыс. тонн.

Об этом сообщил директор по стратегическому развитию аэропорта Антон Борисюк в ходе EBA Infrastructure Day, передает Интерфакс-Украина.

"В этом году почтовые отправления упали на 47%, грузы – на 10%. Для нас это очень важный индикатор. То, что он (грузопоток) упал всего лишь на 10%, говорит о том, что это хорошая динамика", – сказал Борисюк.

При этом Борисюк отметил, что при открытии границ будут расти и грузовые потоки.

Как сообщалось, международный аэропорт "Борисполь" за 10 месяцев 2020 года обслужил 4,53 млн пассажиров, что на 65% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
аеропорт (1161) Бориспіль (700) вантажі (1296)


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Афігєть!!! Люди щодня втрачають роботу і засоби до існування, а "бідненький аеропорт бОриспіль втратив 10 відсотків!!! Зіб"єте зайвий жирок!
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03.12.2020 20:31 Відповісти
Да это не аэропорт потерял !!! это депутатские крысы немогут нажраться ,,,
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03.12.2020 21:03 Відповісти

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