Нацбанк признал банковскую группу Ярославского

Национальный банк Украины (НБУ) признал банковскую группу "Кредит Днепр" и согласовал ответственное лицо этой банковской группы – АО "Банк Кредит Днепр".

Как сообщает пресс-служба регулятора, в состав банковской группы вошли АО "Банк Кредит Днепр", АО "СК ИНГО", АО СК "ИНГО Жизнь", ООО КУА "Геритидж инвестмент менеджмент", ООО "Украинская металлургическая компания" и ПАО ЗНВКИФ "Смарт Капитал".

Контроллером банковской группы является Александр Ярославский.

Как отмечается в сообщении, "Кредит Днепр" стала 26-й признанной НБУ банковской группой.

Как сообщалось, бизнесмен Александр Ярославский 3 августа приобрел 100% уставного капитала (3,59 млрд акций) банка "Кредит Днепр" у Виктора Пинчука.

По данным отчетности, чистая прибыль банка "Кредит Днепр" по итогам деятельности в 2019 году составила 309,9 млн грн, тогда как в 2018 году его чистый убыток составлял 551,5 млн грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов банк "Кредит Днепр" занимал 21 место (12,94 млрд грн) среди 75 действующих банков.