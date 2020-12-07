"Укртрансбезопасность" за неделю начислила 1,6 миллиона штрафов за перегруз

Инспекторы "Укртрансбезопасности" совместно с Нацполицией в течение 30 ноября-6 декабря 2020 года проверили почти 12 тыс. транспортных средств, составив 221 акт о нарушении габаритно-весовых параметров, и начислили почти 1,6 млн грн платы за перегруз.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины..

Как сообщается, лидерами среди регионов, где больше всего начислено платы за проезд по результатам прошлой недели, стали Одесская, Николаевская и Киевская области.

Вместе с тем по сравнению с предыдущей неделей показатели эффективности габаритно-весового контроля повысились в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

"Наша цель - полная автоматизация процесса взвешивания для исключения человеческого фактора. Мы должны обеспечить действенный контроль. Сейчас идет законодательное урегулирование цифровизации габаритно-весовых комплексов, повышение штрафов и установления справедливой ответственности за нарушение габаритно-весовых норм", - отметил председатель "Укртрансбезопасности" Егор Прокопчук.

Среди топ-3 нарушителей за прошлую неделю:

авто Volvo (перевозчик – ООО "им. А.Г. Бузницкого"), следовавшее по автодороге Р-03 с перегрузом на 26% и общим весом 50,48 тонн при норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – 2 856,5 евро;

авто MAN (перевозчик – ООО "Юг-Логистик"), следовавшее по ул.Стройиндустрии в Киеве с перегрузом на 33% и общим весом 53,08 тонн при норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – 1 451,52 евро;

авто Mercedes-Benz (перевозчик – ООО "СПМК-17"), следовавшее по автодороге М-14с перегрузом на 20% и общим весом 48 тонн при норме 40 тонн. Начислено плату за проезд – 196,98 евро.

"Укртрансбезопасность" совместно с Нацполицией в январе-ноябре 2020 года проверили более 665 тыс. транспортных средств, составив более 13 тыс. актов нарушения габаритно-весовых параметров, и начислили 127 млн грн платы за перегруз.