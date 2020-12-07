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Импортный газ в ноябре подорожал еще на 7%, – Минэкономики

Импортный газ в ноябре подорожал еще на 7%, – Минэкономики

Импорт природного газа на территорию Украины в ноябре 2020 года осуществлялся по средней цене $182,51 (5 161,51 грн) за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономического развития и торговли.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 6,6% выше цены октября 2020 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $171,24 (4 858,37 грн).

Как сообщалось, по данным Минэкономики, импорт газа на территорию Украины в октябре 2020 года осуществлялся по средней цене $171,24 (4 858,37 грн) за тысячу кубометров, что на 22% выше цены сентября 2020 года в долларовом эквиваленте, когда она составила $140,55 (3 955,77 грн).

По данным Минэкономики, в августе импорт газа осуществлялся по средней цене $106,11 (2 918,13 грн) за тыс. кубометров.

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно отмечали, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (7924) імпорт (2314) ціни (3442) Мінекономрозвитку (1995)


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