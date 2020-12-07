Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП Украины до 5%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП за январь-октябрь 2020 года в 5,2%, однако по итогам этого года ВВП упадет на 5%.

Об этом глава Минэкономики Игорь Петрашко заявил в ходе онлайн-форума Ukrainian Investment Roadshow, передает Интерфакс-Украина.

"Мы думаем, что в 2020 году ВВП упадет на 5%, хотя ранее мы закладывали 4,8% ВВП", – сказал Петрашко.

Министр уточнил, что на макроэкономические значения помимо пандемии будет влиять также ситуация в сельском хозяйстве.

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Как сообщалось, по данным Госстата, падение ВВП Украины в третьем квартале 2020 года в годичном измерении замедлилось до 3,5% с 11,4% во втором квартале.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает спад валового внутреннего продукта Украины (ВВП) по итогам третьего квартала 2020 года на уровне 3,6% к аналогичному периоду 2019 года (г/г), а за январь-сентябрь текущего года – на 5,5% г/г.

При этом Минэкономики сохраняло неизменным прогноз падения ВВП по итогам 2020 года – на уровне 4,8% г/г, а также прогноз снижения ВВП в четвертом квартале на 3% г/г.