Транзит газа через Украину сократился на 38%, – Оператор ГТС

В январе - ноябре 2020 года транзит газа через Украину составил 50,1 млрд кубометров, что на на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (81,5 млрд куб. и).

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

"Основная причина сокращения объемов транзита по сравнению с предыдущим годом – запуск новых газопроводов в обход Украины, по которым российский газ транспортируется в Европу. А также некоторое уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ", – отмечается в сообщении.

По данным Оператора ГТС, среднесуточный объем транзита газа через Украину с начала года составил 150 млн кубометров в сутки, а в ноябре вырос до 175 млн куб. м в сутки за счет дополнительных заказов мощностей на транспортировку газа в страны Европы через аукционные платформы.

В компании подчеркивают, что российский "Газпром" полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей. А Оператор ГТС со своей стороны выполняет все суточные заявки и эффективно обеспечивает бесперебойность транспортировки газа в ЕС и Молдову.

Так, в западном направлении было протранзитовано 46,8 млрд куб. м газа (-34%). В частности, в Польшу – 3,5 млрд куб. м, Словакию – 34,7 млрд куб. м, Венгрию – 8,6 млрд куб. м.

В южном направлении транзит составил 3,3 млрд кубометров (-73%). Из них 0,7 млрд куб. м – в Румынию и 2,6 млрд куб. м – в Молдову.

"Падение транзита по этому маршруту связано с запуском в январе 2020 года "Турецкого потока", которым доставляется газ из России в Турцию, а оттуда в страны Балканского полуострова", – пояснили в компании.

При этом в ноябре трейдеры начали отбирать свои запасы газа с таможенного склада в ПХГ, таким образом Оператор ГТС дополнительно транспортировал в ЕС 153 млн кубометров газа, а именно: 114 млн куб. м в Венгрию и 39 млн куб. м – в Польшу.

"В ноябре этого года впервые через Украину были транспортированы значительные объемы газа в ЕС не только по заказу "Газпрома", но и для наших европейских клиентов, которые пользуются услугами short-haul и таможенный склад. Это значит, что нам доверяют, что наши услуги являются конкурентными, а Украина является надежным партнером для ЕС. Также такая активность подтверждает, что мы уверенно движемся к созданию регионального газового хаба в Украине", – прокомментировал генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон.

Напомним, в декабре 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" (Россия) подписали Соглашение о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа через территорию Украины сроком действия в 2020-2024 годах. При этом согласованы объемы российского газа для транспортировки европейским потребителям в рамках этого соглашения. Так, в 2020 году речь идет о забронированных мощностях в объеме 65 млрд кубометров, которые оплачиваются по принципу "качай или плати".