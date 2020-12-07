Зеленский подписал законы о льготах и компенсациях при введении локдауна

Президент Владимир Зеленский подписал законы, призванные поддержать граждан и бизнес в случае ужесточения карантинных мер.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, подписанный президентом закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования" №1071-IX предусматривает предоставление единовременной материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам и физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

При этом ФЛП не смогут получить помощь, если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона либо если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца, а также если их вид деятельности не подпадает под карантинные ограничения.

Кроме того, документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с внедрением карантина.

Размер помощи рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени работника, но не может превышать 8 тыс. грн.

Также закон предусматривает одноразовую компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование.

Размер единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ за последних 10 месяцев. Компенсации получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. Однако компенсация не будет предоставляться, если по уплате ЕСВ есть задолженность.

Кроме того, закон предусматривает продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя в период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания.

Также продлено действие на период карантина и в течение трех месяцев после его окончания документов разрешительного характера. Продлевается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.

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Подписанный президентом закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков" №1072-IX предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина.

В частности, списывается налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Также до 29 декабря 2021 года отсрочено погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, если он не превышает 6800 грн.

"Эти налоговые стимулы помогут бизнесу не накопить налоговые долги, если придется приостановить деятельность. В комплексе с другими законопроектами это позволит предпринимателям подготовиться к возможному локдауну и пройти его без серьезных потерь", – отмечается в сообщении.

Кроме того, президент подписал закон "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год" №1073-IX, который расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанные законы 4 декабря.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что рекомендовал Кабмину не вводить локдаун до конца декабря.

Тем временем Кабинет министров не продлил действие "карантина выходного дня", теперь по всей стране и в выходные, и в будние дни официально действуют ограничения "оранжевой зоны".