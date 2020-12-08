Мининфраструктуры планирует создать электронную систему для контейнерных перевозок

Министерство инфраструктуры в 2021 году планирует разработать отдельную электронную платформу для осуществления мультимодальных контейнерных перевозок.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время выступления на заседании Рабочей группы по транспорту на уровне руководителей ведомств ГУАМ, передает пресс-служба министерства.

"Уже сейчас мы активно работаем над цифровизацией транспортной отрасли. В экспериментальном режиме начата работа электронных товарно-транспортных накладных. Также мы присоединились ко второму Дополнительному протоколу Международной конвенции о внутреннем транспорте, что включило нас в перечень стран, готовых внедрять e-CMR. В рамках ОЧЭС мы разрабатываем механизм обмена в электронном формате информацией о выданных разрешениях на осуществление международных автоперевозок грузов", – рассказал Криклий.

"Также отдельно с правительством Казахстана работаем над внедрением электронных разовых разрешений на осуществление международных грузовых автоперевозок. А в следующем году планируем построить отдельную электронную платформу для осуществления мультимодальных контейнерных перевозок", – добавил министр.

Кроме этого, совместно с Государственной таможенной службой, Минфином, Минэкономики и Пограничной службой Мининфраструктуры работает над созданием единой цифровой платформы, которая позволит бизнесу при въезде/выезде в/из Украины заполнять все данные в одном цифровом окне без необходимости дублирования в различные органы документов, которые уже подавались одной из этих структур.

Ожидается, что сначала инициатива будет реализована в области морского транспорта, а дальше распространится на авиацию, железную дорогу и автоперевозки.

Криклий также поблагодарил представителей Азербайджана за проявленную инициативу по подготовке Концепции создания региональной логистической платформы GUAM-NET и выразил полную ее поддержку.

"Поскольку концепция развития GUAM NET как раз разрабатывается странами-членами ГУАМ, мы предлагаем развивать ее на базе национальных сегментов цифровых платформ, которые по единому стандарту будут затем интегрированы между собой. Мы готовы делиться своим опытом и стратегией развития цифровых платформ в транспортно-логистической сфере. Предлагаю всем странам-участницам проработать общий алгоритм действий", – добавил министр.