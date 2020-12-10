Суд отдал застройщику часть парка в Киеве

Хозяйственный суд Киева признал противоправным и отменил решение Киевского городского совета от 12 декабря 2019 года о расторжении договора аренды земельного участка площадью 1,09 га по улице Вышгородской, 47-Ж в Подольском районе с ООО "Будинвестком КМ".

Об этом свидетельствует решение суда от 23 ноября, пишут Наші гроші.

В 2007 году Киевсовет передал участок площадью 1,09 га на ул. Вышгородская, 47-Ж в аренду на 5 лет ООО "Киевское строительное предприятие №3" для строительства и обслуживания жилого дома с объектами социально-общественного назначения и подземным паркингом.

В 2012 и в 2017 годах договор аренды возобновлялся на тот же срок. При этом арендатор сменился на ООО "Стройинвест КМ". Последнее сотрудничало с "КБП № 3" на этом объекте с 2007 года, когда они заключили инвестиционный договор об осуществлении долевого строительства.

Во исполнение условий договора аренды "Стройинвест КМ" в сентябре 2017 года заключил договор строительства с ООО "Экостандарт-Инвест".

В декабре 2017 застройщики получили градостроительные условия и ограничения для проектирования жилых домов на указанном участке. Они также получили необходимые согласования от Минкульта, а также разрешение ГАСИ на выполнение строительных работ.

Вместе с тем 12 декабря 2019 года Киевсовет принял решение о расторжении договора аренды с ООО "Стройинвест КМ", передав участок в постоянное пользование коммунальному предприятию по содержанию зеленых насаждений Подольского района Киева.

Этим же решением было решено разработать проект землеустройства участка на ул. Вышгородская, 47-Ж по изменению его целевого назначения "для сохранения и использования памятников природы для благоустройства памятника природы "Кристерова Горка". В приложении к решению Киевсовета представлена ​​план-схема участка, которому предоставляется статус парка.

Основаниями принятия этого решения Киевсовет указал нарушение договора аренды со стороны "Стройинвест КМ", в частности экологических требований при вырубке деревьев и переносе почвы, а также систематическую (в течение 4 лет) неуплату арендной платы.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что решение Киевсовета принято безосновательно и с нарушением действующего законодательства, а потому является противоправным.

В частности, суд учел, что часть уничтоженных застройщиком деревьев находилась на прилегающем участке, а не на спорном, за них фирма заплатила штраф в размере 26 тыс. грн. В части вырубки редких видов дубов суд заявил, что не получил доказательств, что их срезал именно "Стройинвест КМ".

В части неуплаты арендной платы суд установил, что ее не платила не фирма "Стройинвест КМ", а предыдущий арендатор.

Напомним, участок 1,09 га на ул. Вышгородская, 47-Ж располагается в исторической местности "Кристерова горка" – это памятник природы и одноименный парк, имеет площадь 4,3 гектара. Его заложил в 1850 году садовник Вильгельм Кристер.

Киевляне активно протестуют против застройки. Они неоднократно перекрывали улицы, чтобы привлечь внимание городских властей. Протесты сопровождались столкновениями.

В июне этого года разработчики нового Генплана Киева сообщили, что в нем застройка парка Кристерова горка не предвидится и эта территория сохраняется как зеленые насаждения общего пользования. Впрочем, основанием для этого было именно решение Киевсовета от 12 декабря 2019 года.

Собственниками ООО "Стройинвест КМ" является ООО "Энергия МК" и ООО "ДКС", руководителем – Лариса Неграш.

Владельцем ООО "Энергия МК", основным видом деятельности которого является распределение электроэнергии, является ООО "ДКС" (90%) и Леся Белоус (10%).

Владельцем ООО "ДКС" является компания "Лимекс Истеблишмент" (Лихтенштейн, 90%) и Наталья Чаплинская (10%). Конечным владельцем Limex Establishment значится Сильвио Фогт из г. Вадуц, Лихтенштейн.

Компании "ДКС" и "Лимекс Истеблишмент" являются соучредителями ООО "Медицинский центр "Древо жизни". ООО "ДКС" также является владельцем ООО "Иновекс-Плюс".

ООО "Экостандарт-Инвест" было создано в мае 2017 года. Его владельцами являются Ольга Майская (50%), Максим Кузьменко (25%) и ООО "КП-Инвест" (25%) Артема Лазни.

Максим Кузьменко также является владельцем ООО "Варда Спецстрой Монтаж", которую связывают с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким. Как ранее заявил нардеп Гео Лерос, после прихода в Офис президента Андрея Ермака, Комарницкий стал "смотрящим" в столице, курирующий строительную отрасль, землю, архитектуру, медицину, энергетические предприятия.

Кузьменко также был учредителем ООО "Миськевробуд", руководителем которого с 2019 года является Валерий Левцов – брат Сергея Левцова, свояка сына экс-мэра Степана Черновецкого. Братья Левцовы являются руководителем и представителем фирмы "Эдельбург Девелопмент", которую до недавнего времени возглавлял экс-руководитель столичной ГАСИ (2010-2014 годы) Сергей Кучер.

В свою очередь "КП-Инвест" Артема Лазни является совладельцем ООО "Концепт Плаза" вместе с компанией "Спецстройинвест-17" и венчурным фондом "Эверест", которые контролируют Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко и Saga Development Андрея Вавриша.

Лазни в ноябре 2019 году был соучредителем ООО "КУА "Капиталист" вместе с Игорем Стийчуком, чей брат Олег Стийчук является руководителем ООО "КУА "Гарантия", владельцем которого является Инна Майструк, жена Вадима Столара.

Лазни является владельцем 0,6% в "Индастриалбанку".

Майская, Кузьменко и "КП-Инвест" также владельцами ООО "Виолия", которая строит 115-метровую высотку на ул. Антоновича, 136-138.