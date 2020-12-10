Украина увеличила импорт сыров в 2 раза

Украина в январе-ноябре 2020 года импортировала 42,2 тыс. тонн сыров, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

В денежном выражении импорт сыров также вырос в два раза, до $187,9 млн.

В то же время Украина экспортировала 5,5 тыс. тонн сыров, что на 14,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В денежном выражении экспорт упал на 11,3% и составил $21,2 млн.

Кроме того, экспорт украинского сливочного масла снизился в 1,7 раза – до 10,1 тыс. тонн, в денежном выражении – в 1,6 раза, до $43,9 млн. Импорт этой продукции составил 9,6 тыс. тонн, что в 3,9 раза больше, чем за январь-ноябрь 2019 года, в денежном выражении вырос в 3,1 раза – до $38,5 млн.

По информации статведомства, экспорт молока и сливок (сгущенных) за 11 месяцев 2020 года снизился на 24,5% – до 25,8 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму $52,1 млн, что на 27,9% ниже показателя за январь-ноябрь прошлого года. Импорт этой группы товаров возрос в 2,6 раза – до 5,7 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,7 раза, до $12,9 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила экспорт сыров на 13,8% по сравнению с 2018 годом – до 7,2 тыс. тонн, при росте импорта в 1,7 раза – до 23,7 тыс. тонн. Экспорт сливочного масла за минувший год сократился в 1,7 раза – до 18,3 тыс. тонн, импорт вырос – в 3,1 раза, до 3,4 тыс. тонн. Экспорт молока и сливок (сгущенных) увеличился в 2019 году на 0,9% – до 35,81 тыс. тонн, импорт – на 8,8%, до 2,56 тыс. тонн.