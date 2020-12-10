ОГХК повысит оклады сотрудников в 2021 году на треть

АО "Объединенная горно-химическая компания", которая управляет активами Вольногорского ГМК и Иршанского ГОК, планирует увеличить зарплаты сотрудникам предприятий на 10% с января 2021 года.

Соответствующее решение приняло правление ОГХК 9 декабря, сообщается на официальном сайте компании.

В сообщении отмечается, что благодаря существенному улучшению финансовых показателей предприятия в текущем году, ОГХК планирует повышение окладов работников филиалов компании еще на 20% в течении следующего года. Указанные меры направлены на выполнение социальных гарантий перед сотрудниками всех подразделений ОГХК.

"В 2020 годовые финансовые показатели, как и планировалось, выросли, поэтому правления единогласно приняло решение повысить заработные платы сотрудникам. Согласно Коллективному договору, на 2021 год мы планируем постепенный рост зарплаты минимум на 20%", – заявил врио главы правления АО "ОГХК" Артур Сомов.

Как сообщалось, 1 августа 2020 года компания увеличила зарплаты работников предприятий ОГХК на 20% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, компания последовательно продолжает политику поддержки сотрудников во время пандемии COVID-19.

Кроме того, компания намерена в следующем году направить свою работу на внедрение современных методов работы с персоналом, в том числе привлекать молодых специалистов к работу на предприятиях комплекса.