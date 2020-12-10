АМКУ оштрафовал производителей поддельного масла на 112 миллионов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал шесть производителей смесей из неизвестных составляющих, которые продавались под видом сливочного масла, на общую сумму 111,5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Комитета, отдельные из оштрафованных производителей также производили фальсифицированные сыры с использованием растительных жиров.

АМКУ подчеркивает, что с точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут входить жиры и белки немолочного происхождения.

"При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни "сыром", ни "маслом"", – пояснили в АМКУ.

На производителей, которые распространяли вводящую в заблуждение информацию 10 декабря решениями АМКУ были наложены штрафы:

ДП "Староконстантиновский молочный завод" (Хмельницкая обл.) оштрафован на 84,89 млн грн;

ООО "Деражнянский молочный завод" (Хмельницкая обл.) – на 9,46 млн грн;

ООО "Вивальди Д" (Днепропетровская обл.) – на 6,9 млн грн;

ООО "Интер-мол" (Днепропетровская обл.) – на 4,02 млн грн;

ООО "ОМПК "Славия" (Сумская обл.) – на 3,5 млн грн;

ООО "Ива-арт" (Ивано-Франковская обл.) – на 2,8 млн грн.

АМКУ отмечает, что некоторые производители прибегают к изготовлению некачественной продукции не впервые.

Как сообщалось, в ноябре АМКУ оштрафовал недобросовестных производителей молочной продукции (ООО "Богодуховский молокозавод" (Харьковская обл.), ООО "Малороганський молочный завод" (Харьковская обл.), ООО "Гайсинский молокозавод" (Винницкая обл.), ООО "Симол" (Киевская обл .) и ООО "Интер-Мол") на общую сумму около 30 млн грн.

Таким образом, общая сумма штрафов, наложенная АМКУ на недобросовестных производителей молочной продукции в 2020 году, составляет более 140 млн грн.

При этом АМКУ отмечает, что продолжается рассмотрение дел и по другим подобным нарушителям конкурентного законодательства, решения по которым будут приняты в 2021 году.