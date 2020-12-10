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АМКУ оштрафовал производителей поддельного масла на 112 миллионов

АМКУ оштрафовал производителей поддельного масла на 112 миллионов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал шесть производителей смесей из неизвестных составляющих, которые продавались под видом сливочного масла, на общую сумму 111,5 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Комитета, отдельные из оштрафованных производителей также производили фальсифицированные сыры с использованием растительных жиров.

АМКУ подчеркивает, что с точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут входить жиры и белки немолочного происхождения.

"При наличии каких-либо других жиров, кроме молочных, такая продукция уже не может называться ни "сыром", ни "маслом"", – пояснили в АМКУ.

На производителей, которые распространяли вводящую в заблуждение информацию 10 декабря решениями АМКУ были наложены штрафы:

  • ДП "Староконстантиновский молочный завод" (Хмельницкая обл.) оштрафован на 84,89 млн грн;
  • ООО "Деражнянский молочный завод" (Хмельницкая обл.) – на 9,46 млн грн;
  • ООО "Вивальди Д" (Днепропетровская обл.) – на 6,9 млн грн;
  • ООО "Интер-мол" (Днепропетровская обл.) – на 4,02 млн грн;
  • ООО "ОМПК "Славия" (Сумская обл.) – на 3,5 млн грн;
  • ООО "Ива-арт" (Ивано-Франковская обл.) – на 2,8 млн грн.

АМКУ отмечает, что некоторые производители прибегают к изготовлению некачественной продукции не впервые.

Как сообщалось, в ноябре АМКУ оштрафовал недобросовестных производителей молочной продукции (ООО "Богодуховский молокозавод" (Харьковская обл.), ООО "Малороганський молочный завод" (Харьковская обл.), ООО "Гайсинский молокозавод" (Винницкая обл.), ООО "Симол" (Киевская обл .) и ООО "Интер-Мол") на общую сумму около 30 млн грн.

Таким образом, общая сумма штрафов, наложенная АМКУ на недобросовестных производителей молочной продукции в 2020 году, составляет более 140 млн грн.

При этом АМКУ отмечает, что продолжается рассмотрение дел и по другим подобным нарушителям конкурентного законодательства, решения по которым будут приняты в 2021 году.

Автор: 

масло (163) молоко (287) Антимонопольний комітет (1448) штраф (1110)


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Топ коментарі
+16
На кілля падлюк саджати, штрафувати мало. Або посадити на цепок і годувати його ж маслом.
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10.12.2020 18:52
+13
За фальсификацию продуктов питания надо судить и давать реальные сроки, а не штрафы выписывать, так как это наносит вред здоровью.
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10.12.2020 19:06
+8
Тут только одно непонятно. за поддельное платили люди, а деньги со штрафа куда пойдут.
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10.12.2020 18:09
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Тут только одно непонятно. за поддельное платили люди, а деньги со штрафа куда пойдут.
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10.12.2020 18:09 Відповісти
Молись чтобы хоть часть этих денег пошла в комитет, тогда штрафовать чаще будут, а там глядишь и качество продуктов улучшиться. Ибо такое говно которым сейчас кормят население никому бы не пожелал.
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11.12.2020 08:37 Відповісти
жулики мерзавцы! расхитители социалистической собственности!!!
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10.12.2020 18:15 Відповісти
На кілля падлюк саджати, штрафувати мало. Або посадити на цепок і годувати його ж маслом.
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10.12.2020 18:52 Відповісти
Молодцы! Меньше шмурдяка в стране будет.
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10.12.2020 19:01 Відповісти
За фальсификацию продуктов питания надо судить и давать реальные сроки, а не штрафы выписывать, так как это наносит вред здоровью.
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10.12.2020 19:06 Відповісти
штрафы выгоднее, их можно раз в пол года выписывать, а если посадить золотую утку, несущую золотые яйца в тюрьму то денежный потом иссякнет)
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11.12.2020 08:39 Відповісти
ДП "Староконстантиновский молочный завод" производит довольно известное масло "Наш Молочник". Видно, добавляли в него растительные жиры.
Больше не буду его покупать.
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10.12.2020 20:31 Відповісти
Причем их уже штрафовали за подобное нарушение в 2016 году. Возможно, именно поэтому сейчас такой размер штрафа.
https://zaxid.net/virobnika_masla_nash_molochnik_ta_vershkova_dolina_oshtrafuvali_za_roslinni_zhiri_n1382994
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10.12.2020 20:36 Відповісти
мля. в холодильнике такое же масло...
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10.12.2020 23:39 Відповісти
ні з Староконстянтинівського, ні з Богодухівського нічого брати не можна. там з покон віків маргарин бадяжили.
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11.12.2020 07:37 Відповісти
"АМКУ оштрафовал производителей поддельного масла на 112 миллионов" - http://a7d.com.ua/novini/5964-v-ukraine-tolko-5-produktov-sootvetstvuet-gostu.html Производители пищевой промышленности производят не более 5% продукции, которая соответствует государственным стандартам качества (ГСТУ). - остальные 95% отрава для украинцев.
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10.12.2020 20:53 Відповісти
а какие можно покупать молочки??
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10.12.2020 23:39 Відповісти
В Китай нашим колгоспникам треба. В Китаї швидко навчать наших чабанів ЯК треба працювати. "Оштрафували". Садити гнид треба, ВСІХ гнид причетних до отруєння українців.
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10.12.2020 21:12 Відповісти
это какие фирмы масла,просветите????
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10.12.2020 23:38 Відповісти
внимательно читаем этикетки. особенно то, шо мелким шрифтом...
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11.12.2020 07:40 Відповісти
Упомянутые в статье производители продают "сливочное масло" под следующими торговыми марками:

Molendarm

Наш молочник
Славія
Здоровий світ
Селянське
Томаковка
Гостинец
Горянка

PS: не зря, ох не зря Пётр Алексеевич решил этой осенью выпустить сливочное масло под торговой маркой "Рошен" - он что-то знал
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11.12.2020 18:55 Відповісти
Можна подумати, що інші заводи виробляють якісні масло та сири. Бо більше половини наших продуктів є фальсифікатом.
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11.12.2020 00:25 Відповісти
їсти - взагалі дуже небезпечно. лікарі не рекомендують...

.
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11.12.2020 07:41 Відповісти
в результаті всеодно вмирвють, рано чи пізно.
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11.12.2020 18:27 Відповісти
Ну, вот, ту большую половину, которая изготавливает фальсификаты, и посчитали.

PS: давно просто перестал брать масло Селянське и Наш молочник - это явственно далеко не "сливочное масло". Даже просто на запах. Пока что терпимо Яготинське, Ферма. Масло от пороха - пробовал только 72%-ное (разбирают 82%ное - невозможно застать) - вроде норм.
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11.12.2020 19:00 Відповісти
А ПРИБЫЛЬ ИЛИ ОБОРОТ КАКОЙ У ЭТИХ ФИРМ !?)
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11.12.2020 06:19 Відповісти
хз, штраф від вартості фальсифіката, причому більше ніж виручка.
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11.12.2020 18:28 Відповісти
ясен пень минимум 50 процентов сыров подделка. процесс выбора продукта не такое и простое дело. или домашнее покупаем, или 82 процента Яготинське, немецкое, французское. Сыры тоже самое. Сыроделы сейчас серьёзные, если знаешь как он производит. Увидел скидку, по гули, отзывы о продукте...
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11.12.2020 07:59 Відповісти
Порошенко избавляется от конкурентов))))
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11.12.2020 10:18 Відповісти
та да. Сам пробовал только 72%-ное (вроде нормальное) - не могу застать в магазине 82%-ное - вата разбирает, чтобы попробовать и писать потом в соцсетях "фэээээ".
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11.12.2020 19:01 Відповісти
На этикетках этих производителей, и других, 75% жиров. Они не обманывают, реально, масло пальмы -тоже жир.Будьте здоровы! Живите богато, производители поддельного масла.
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11.12.2020 10:58 Відповісти
Тот же "укрпродукт" (староконстантиновский) - у них несколько торговых марок. Под одними они раньше продавали только спреды растительно-животные, а под "Наш молочник" - типа "натуральный животный продукт только из сливок". Но ценник на эти 2 торговые марки настолько разный, что ... ну не устояли
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11.12.2020 19:03 Відповісти
Нехай АМКУ повідомить не про накладені штрафи, які потім "розсипаються" у судах, а про сплачені у бюджет кошти (штрафи)!
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11.12.2020 11:47 Відповісти
Згоден, але для виробника антиреклама страшніше штрафу.
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11.12.2020 21:52 Відповісти

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