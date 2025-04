Связанная с россиянами компания получила 97% акций львовского отеля "Днистер"

ООО "Восточно-европейская отельная компания" (ВЕОК) сконцентрировала доминирующий контрольный пакет акций (97%) львовского отеля "Днистер".

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

До приобретения права собственности на доминирующий пакет акций, ООО "Восточно-европейская отельная компания" владело 21,6% уставного капитала ЧАО "Туристическо-отельный комплекс "Днистер". Еще 37,8% акций владела кипрская Pumori Enterprises Investments Ltd.

По состоянию на 8 декабря, ООО "Восточно-европейская отельная компания" прямо владеет 59,2% уставного капитала гостиницы, а также опосредовано долей Pumori Enterprises Investments Ltd, которая является собственником ВЕОК.

ООО "Восточно-европейская отельная компания" также сконцентрировала 100% акций ЧАО "Отель "Премьер Палац" путем заключения договора о совместных действиях с другими акционерами ЧАО – Pumori Enterprises Investments Ltd (62,2%) и ООО "Гостиничный комплекс "Русь" (13,5%).

Гостиницы "Днистер" и "Премьер Палац" входят в сеть Premier Hotels and Resorts, подконтрольную группе VS Energy российских бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

Согласно данным госреестра юрлиц, ООО "Восточно-европейская отельная компания" через кипрскую Pumori Enterprises Investments Ltd записано на двух граждан Латвии – Дидзиса Берзинса и Вилиса Дамбинса, а также проживающую во Франции гражданку Словакии Наталью Селиванову.

В начале 2017 года они заменили россиян в качестве бенефициаров бизнеса VS Energy в Украине, в том числе в ООО "Восточно-европейская отельная компания".

Это номинальные владельцы. Указанные лица также являются конечными бенефициарами электрометаллургического предприятия "Днепроспецсталь", которое VS Energy контролирует с октября 2008 года.

Дамбинис – один из владельцев компании VS Energy International NV (Нидерланды), на которую оформлены энергетические активы VS Energy в Украине. Ранее он работал директором V.D. Nominees Limited (Маршалловы острова), которая в свою очередь управляла офшорными компаниями АED International Ltd и NYX Management Limited. Согласно панамским документам, совладельцами NYX Management являются российские бизнесмены Михаил Воеводин и Евгений Гинер.

Наталья Селиванова с 2009 по 2014 год была совладельцем словацкой компании Rokosan s.r.o. вместе с Ириной Александровной Бабаковой, дочерью Александра Бабакова. Она также вигурировала в качестве владелицы люксембургской компании Financiere Egine Holding S.С.А, управляющим директором которой числится сын Гинера Вадим.

Сам Бабаков – бывший вице-спикер Госдумы России – находится под санкциями США и ЕС. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма. Евгений Гинер официально владеет в Украине "Первым инвестиционным банком" (PIN Банк). В Крыму ему принадлежит 100% компании "Севэнергосбыт", которая с 2016 года осуществляет поставки электроэнергии в Севастополе вместо украинской ПАО "Севастопольэнерго" (входит в VS Energy). Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций.