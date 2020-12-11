Минэнерго хочет вернуть контроль над "Укрэнерго" и Оператором ГТС

Министерство энергетики разработало концепцию управления объектами теплоэнергетического комплекса (ТЭК), которая предусматривает передачу в управление министерству НЭК "Укрэнерго" и ООО "Оператор ГТС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго по итогам консультаций с директором Секретариата Энергетического Сообщества Янезом Копачем и представителями ЕБРР относительно разграничения видов деятельности по передаче, распределению, поставке и производства электрической энергии.

Согласно сообщению, концепцией "предусмотрена передача производителей и поставщиков электроэнергии/газа в управление Кабинета министров и других ЦОИВ. В то же время права на управление оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго") и оператора газотранспортной системы (АО "Магистральные газопроводы Украины" и ООО "Оператор ГТС Украины") должны быть переданы Министерству энергетики".

По мнению руководства Минэнерго, такой подход соответствует третьему энергетическому пакету, а также не противоречит обязательствам, взятым в рамках Договора об учреждении Энергетического Сообщества и Соглашения об ассоциации с ЕС.

По итогам консультаций стороны договорились их продолжить с привлечением представителей Еврокомиссии, Секретариата Энергетического Сообщества, Всемирного банка, ЕБРР и других заинтересованных сторон.

Напомним, сегодня в сфере управления Минэнерго остаются крупнейший украинский производитель электроэнергии ГП "НАЭК" Енерегоатом ", а также ЧАО "Укргидроэнерго". В 2019 году "Укрэнерго" и "Магистральные газопроводы Украины" были переданы в управление Минфина в рамках выполнения требований "третьего энергопакета" и международных обязательств Украины перед Энергетическим Сообществом.