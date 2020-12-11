"Нафтогаз" сократил отчисления в государственный и местный бюджеты

По оперативным данным за январь-ноябрь 2020 года, поступления в государственный и местные бюджеты от группы "Нафтогаз" составили 94,8 млрд грн (в том числе часть дивидендов по результатам 2019 года — 39,6 млрд грн), тогда как за 11 месяцев 2019 группа компания отчитывалась о перечислении в бюджеты около 96,8 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", поступления от предприятий группы составили около 10% общих доходов государственного бюджета в январе-ноябре 2020 года, тогда как годом ранее они достигали 14%.

В компании напомнили, что по результатам 2019 года фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей "Нафтогаза" в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.

Как сообщалось, группа "Нафтогаз" за девять месяцев 2020 года получила убыток в 17 млрд грн по сравнению с прибылью 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году.

Ранее Министерство финансов обнародовало отчет о фискальных рисках и их влиянии на госбюджет, в котором спрогнозировало, что при базовом сценарии "Нафтогаз" в 2020 году получит убытки на сумму 4,3 млрд грн, в 2021 году – 7,5 млрд грн, в 2022 – 5,5 млрд грн, в 2023 – 4,4 млрд грн. По оптимистическому сценарию на 2020-2023 годы Минфин также ожидает от "Нафтогаза" исключительно убыточную деятельность.

Вместе с тем в НАК отмечали, что проект финансового плана предполагает прибыльную деятельность в 2021-2024 годах.