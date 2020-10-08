"Нафтогаз" планирует сохранить прибыльность вопреки прогнозам Минфина

НАК "Нафтогаз Украины" планирует получение прибыли по итогам деятельности в 2021-2024 годах.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее Министерство финансов обнародовало отчет о фискальных рисках и их влиянии на госбюджет, в котором спрогнозировало, что при базовом сценарии "Нафтогаз" в 2020 году получит убытки на сумму 4,3 млрд грн, в 2021 году – 7,5 млрд грн, в 2022 – 5,5 млрд грн, в 2023 – 4,4 млрд грн. По оптимистическому сценарию на 2020-2023 годы Минфин также ожидает от "Нафтогаза" исключительно убыточную деятельность.

Вместе с тем в НАК отмечают, что проект финансового плана предполагает прибыльную деятельность в 2021-2024 годы. В то же время сейчас идет процесс обновления прогнозов на 2021-2025 годы.

"Как и любая другая компания, "Нафтогаз" должен учитывать влияние пандемии на нашу работу, рынки, на которых мы работаем, и на наших клиентов. Есть несколько важных факторов, которые могут повлиять на результаты, но находятся вне контроля компании. В том числе это влияние пандемии на спрос на энергоносители в Украине и в мире, суровость и продолжительность карантина, разрешение проблемы накопленных долгов участников рынка, платежная дисциплина и тому подобное", – отметили в пресс-службе.

"Мы внимательно следим за украинским и мировыми статистическими данными, рекомендациями ведущих аналитиков и законодательными инициативами при подготовке и корректировке наших действий. Так, несмотря на рыночную ситуацию, в первом полугодии мы инициировали пересмотр капитальных и других расходов для сокращения расходов и повышения эффективности", – резюмировали в НАК.

Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2020 года получил чистый убыток в размере 11,54 млрд грн против 24,7 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года. Доход снизился на 21% (на 19,06 млрд грн) – до 71,93 млрд грн.

По итогам второго квартала 2020 года убыток "Нафтогаза" составил 14,72 млрд грн против 4,13 млрд грн чистой прибыли за апрель-июнь 2019 года. Доход составил 27,11 млрд грн, что на 24,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (21,84 млрд грн).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.