На публичной кадастровой карте появятся охранные зоны газопроводов

"Оператор ГТС Украины" и Госгеокадастр подписали Меморандум о нанесении на Публичную кадастровую карту Украины информации о границах охранных зон объектов газотранспортной системы.

Ожидается, что публичный доступ к такой информации позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций на объектах газотранспортной системы Украины и избежать нарушений в охранных зонах объектов магистральных газопроводов, передает пресс-служба Оператора ГТС.

"В частности, граждане будут знать, в каких локациях нельзя строить жилье или другие виды строений. Или где можно использовать землю над трубопроводами для выращивания сельскохозяйственных однолетних культур, но с возможностью доступа к трубопроводу при технологических нужд", – сказано в сообщении.

В компании напомнили, что в зависимости от диаметра газопровода, охранная зона может достигать радиуса 350 м от нити трубы.

"Объекты ГТС являются объектами повышенной опасности. И чтобы свести потенциальные риски к минимуму, существуют технические требования, допуски, стандарты, процедуры, регламенты и правила обращения вблизи таких объектов. Нанесение информации об охранных зонах на Публичную кадастровую карту повысит общественную осведомленность и позволит населению и предприятиям планировать свою деятельность с учетом таких технологических особенностей", – прокомментировал главный инженер ОГТСУ Юрий Зябченко.