Украина впервые возглавила комиссию по судоходству на Дунае

Председателем Дунайской комиссии на 2021-2023 годы 11 декабря избрана посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба министерства.

"Впервые за 70 лет членства Украины возглавила Дунайскую комиссию. Председателем на 2021-2023 годы выбрана госпожа посол в Венгрии Любовь Непоп. Председательство Украины является признанием авторитета нашего государства в регионе, будет способствовать ее евроинтеграции и экономическому развитию", – подчеркнул Кулеба.

Дунайская комиссия – международная межправительственная организация, созданная для развития свободного судоходства на Дунае.

Организация была основана Конвенцией о режиме судоходства на Дунае, подписанной в 1948 году в Белграде. Украина стала членом Дунайской комиссии в 1949 году.

Основными задачами комиссии является обеспечение и развитие свободного судоходства на Дунае для торговых судов под флагами всех государств в соответствии с интересами и прав государств-участников Белградской конвенции, а также развитие экономических и культурных связей этих государств между собой и с другими странами.