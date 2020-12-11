МВД требует повысить зарплаты полицейским: 14 тысяч недостаточно

Министерство внутренних дел настаивает на повышении зарплат полицейских.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил на международной конференции, организованной UkraineInvest, передает пресс-служба МВД.

"У нас есть определенное несоответствие зарплаты следователя в 12-14 тысяч гривен нагрузке, которая на него идет, с тем, что мы не можем долго удерживать на работе людей, которые работают за 14 000 гривен и должны распутывать очень сложные схемы с участием преступников, которых защищают адвокаты, которые зарабатывают сотни тысяч гривен в месяц. Поэтому есть определенная ситуация, что нужно повышать уровень зарплаты полицейским", – заявил Геращенко.

По словам замминистра, зарплата полицейского в год и зарплата сотрудника НАБУ за год различаются в 5-6 раз.

"Но дела, которые распутывают полицейские, бывают не менее сложные и не менее насущные и важные, чем у сотрудников НАБУ. Конечно, работники полиции, зная, что в НАБУ зарплата в 5-6 раз выше, задают вопрос: а почему так?", – добавил Геращенко.

Как сообщалось, в августе журналисты выяснили, что сын руководителя департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом. Бизнес-проект, по словам полицейского, финансировался из семейных сбережений, однако никаких затрат на него чиновник не задекларировал.

При этом за несколько недель до открытия самого Ивана Наумова регулярно фиксировали на территории комплекса. Наумов продолжил появляться в комплексе и после открытия, в частности в рабочее время.

Кроме того, на его тещу был записан автомобиль Maserati, земля, на которой сейчас возведен комплекс NAVY, а также до сих пор записана земля, на которой возводится 5-этажный дом.