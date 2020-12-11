Украина с начала года увеличила импорт нефти на 54%

Украина в январе-ноябре 2020 года увеличила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 54,3% (на 405,25 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,15 млн тонн.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы.

Как сообщается, за этот период импортировано сырья на $377,03 млн, что на 1,5% меньше, чем за январь-ноябрь 2019 года ($382,66 млн), передает Интерфакс-Украина.

В том числе из Азербайджана поступило сырье на $232,94 млн (доля – 61,78%), США – на $98,45 млн (26,11%), Ливии – на $45,56 млн (12,08%), других стран – $0,09 млн (0,02%).

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-ноябре 2020 года составил 80 тыс. тонн на $24,351 млн. Экспорт осуществляла в Беларусь "Укртранснафта", которая весной 2020 года на спаде цен купила азербайджанскую нефть с ее последующей продажей "дочке" БНК.

В 2019 году Украина не осуществляла экспорт нефти.

Как сообщалось, Украина в 2011 году импортировала 5,83 млн тонн нефти на $4,38 млрд, в 2012 – 1,54 млн тонн на $1,23 млрд, в 2013 – 761,06 тыс. тонн на $630,28 млн, в 2014 – 178,61 тыс. тонн на $146,53 млн, в 2015 – 248,16 тыс. тонн на $89,04 млн, в 2016 – 515,95 тыс. тонн на $173,84 млн, в 2017 – 1,13 млн тонн нефти на $442,22 млн, в 2018 – 766,83 тыс. тонн на $431,74 млн, в 2019 – 790,63 тыс. тонн на $405,75 млн.