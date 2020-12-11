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Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 11 миллиардов

Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 11 миллиардов

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 11 декабря удовлетворил заявки 11 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 11,01 млрд грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.

Таким образом, начиная с 8 мая Нацбанк провел восемь тендеров по рефинансированию на срок от 1 до 5 лет на общую сумму 48,53 млрд грн.

Кроме того, НБУ предоставил одному банку краткосрочный кредит рефинансирования на срок до 84 дней на сумму 87,9 млн грн под 6% годовых.

Как сообщалось, Национальный банк по итогам тендера 13 ноября удовлетворил заявки 12 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 16,15 млрд грн под 6% годовых. Это больше чем в три раза превышает объем предоставленного долгосрочного рефинанса на прошлом тендере.

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банки (6954) кредит (3280) НБУ (9267) рефінансування (361)


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И все они дружно купили ОВГЗ на эти деньги, а НБУ финансировать дефицит бюджета и думать не моги! Законом запресчено строжайше!
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11.12.2020 21:00 Відповісти
Я повторюсь наверное , но давать в долг (рефинансирование) под 6% , и одновременно самим брать в долг (овгз) под 10%, но это как то по дебильному , что ли. Если по нормальному , то ставка рефинансирования ну ни как не должна быть меньше 10%.
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12.12.2020 07:14 Відповісти
Так на чем будут зарабатывать банки? Вот на эти 4 процента и живут. Получили от НБУ целевых ссуд по 6. Купилли на них ОВГЗ по 10. Отдали в залог по рефинансу купленные ОВГЗ. Все довольны. И пенсии есть чем платить.
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13.12.2020 15:42 Відповісти
Слышал я, что недавно поменяли всё руководство Нацбанка (НБУ) во главе со Смолиём. По ходу, Смолий не давал зеленому змию украсть эти 48 миллиардов. Кстати, это те 48 млрд. гривен, которых не хватает на пенсии в декабре-январе.
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12.12.2020 16:49 Відповісти

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