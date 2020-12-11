Нацбанк выдал долгосрочные кредиты рефинансирования на 11 миллиардов

Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 11 декабря удовлетворил заявки 11 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 11,01 млрд грн под 6% годовых.

Об этом свидетельствуют данные НБУ об итогах проведения тендера по рефинансированию банков.

Таким образом, начиная с 8 мая Нацбанк провел восемь тендеров по рефинансированию на срок от 1 до 5 лет на общую сумму 48,53 млрд грн.

Кроме того, НБУ предоставил одному банку краткосрочный кредит рефинансирования на срок до 84 дней на сумму 87,9 млн грн под 6% годовых.

Как сообщалось, Национальный банк по итогам тендера 13 ноября удовлетворил заявки 12 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 16,15 млрд грн под 6% годовых. Это больше чем в три раза превышает объем предоставленного долгосрочного рефинанса на прошлом тендере.