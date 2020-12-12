В Украине обнаружили почти 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утро 12 декабря обнаружено 12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализированы 3 001 человек; умерли от коронавируса 243 человека; выздоровели 13 653 человека.

В общем за все время пандемии в Украине заболели 885 039 человек; выздоровели 494 001 человек; умерли от коронавируса 14 998 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (1 696), Одесской (1 357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 11 декабря обнаружено 13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.